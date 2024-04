KSC vs. Hertha BSC heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 2. Bundesliga im TV und Livestream?

Am heutigen Sonntag, den 21. April, gibt es wieder ein Fest der Fan-Freundschaft: Der Karlsruher SC und Hertha BSC begegnen sich am 30. Spieltag der 2. Bundesliga im BBBank Wildpark in Karlsruhe. Um 13:30 Uhr geht's los!

2. Bundesliga: Die Sonntagsspiele am 30. Spieltag

Uhrzeit Heim Gast 13.30 Uhr Karlsruher SC Hertha BSC 13.30 Uhr Hannover 96 FC St. Pauli 13.30 Uhr Hansa Rostock 1. FC Magdeburg

Wo ist es das Spektakel denn nun im TV und Livestream zu sehen? Dieser Artikel zeigt es Euch!