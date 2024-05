HSV vs. St. Pauli: Wo läuft das Hamburger Derby in der 2. Bundesliga heute live im Free-TV und Livestream?

Der HSV darf sich keine Fehler mehr erlauben, will man noch den Relegationsplatz erreichen. Theoretisch ist es noch möglich, praktisch wird es aber schwierig. Vor allem da das Team von Steffen Baumgart am heutigen Freitag, den 3. Mai, in der 2. Bundesliga gegen Tabellenführer und Rivale St. Pauli antreten muss.

Um 18.30 Uhr geht es im Volksparkstadion in Hamburg los.

Während St. Pauli bereits so gut wie aufgestiegen ist, fehlen dem HSV vier Punkte auf Platz drei, wo aktuell Fortuna Düsseldorf verweilt.