Holstein Kiel vs. 1. FC Kaiserslautern heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 2. Bundesliga im TV und Livestream?

Holstein Kiel empfängt am heutigen Samstag, den 27. April, den 1. FC Kaiserslautern zum Duell in der 2. Bundesliga. Die Partie am 31. Spieltag wird um 13.00 Uhr im Holstein-Stadion in Kiel angestoßen.

Holstein Kiel gewann am vergangenen Wochenende das Topspiel gegen den HSV mit 1:0. Die Kieler machten damit einen Riesenschritt in Richtung Aufstieg, der Abstand auf den Relegationsplatz beträgt vier Spieltage vor Schluss satte sechs Punkte.

Am anderen Ende der Tabelle liegt momentan der 1. FC Kaiserslautern. Mit nur 30 Zählern stehen die heutigen Gäste auf dem 17. Tabellenplatz. Zuletzt holten die Roten Teufel einen Punkt gegen den direkten Rivalen Wehen Wiesbaden. Wie läuft es für den 1. FC Kaiserslautern heute gegen das Topteam aus Kiel?