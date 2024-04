Hertha BSC vs. Hansa Rostock heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 2. Bundesliga im TV und Livestream?

Am heutigen Freitag, den 12. April, begegnen sich am 29. Spieltag der 2. Bundesliga Hertha BSC und Hansa Rostock. Die Partie startet um 18.30 Uhr im Olympiastadion in Berlin

In der 2. Bundesliga liegt Hertha BSC aktuell auf dem siebten Tabellenrang. Nach dem dramatischen 3:3 gegen den 1. FC Nürnberg, fand das Team von Pal Dardai am vergangenen Spieltag zurück in die Erfolgsspur. Gegen den SC Paderborn gewannen die Berliner mit 3:2. Klettert die Hertha mit einem Sieg am heutigen Abend in der Tabelle weiter nach oben?

Auch Hansa Rostock konnte am vergangenen Wochenende einen Sieg einfahren. Gegen Wehen Wiesbaden behielten die Rostocker mit 3:1 die Oberhand und erkämpften sich damit sehr wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg. Die Hansa steht damit aktuell als Tabellenfünfzehnter über der Abstiegszone.