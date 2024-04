Hansa Rostock vs. SV Wehen heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 2. Bundesliga im TV und Livestream?

Hansa Rostock trifft am heutigen Freitag, den 5. April, auf den SV Wehen. Das Duell am 28. Spieltag der 2. Bundesliga beginnt um 18.30 Uhr im Ostseestadion in Rostock.

Hansa Rostock steckt tief drin im Abstiegskampf der 2. Bundesliga. Der heutige Gastgeber liegt aktuell auf dem 17. Tabellenrang, das rettende Ufer ist zwei Zähler entfernt. Am vergangenen Spieltag mussten die Rostocker einen erneuten Dämpfer hinnehmen. Gegen Holstein Kiel verlor Hansa Rostock mit 0:2.

Und auch der SV Wehen Wiesbaden musste zuletzt eine Niederlage hinnehmen. Das Spiel gegen den VfL Osnabrück endete 0:1. Der Aufsteiger aus Wiesbaden liegt momentan dennoch auf einem mehr als respektablen zwölften Tabellenplatz. Mit 31 Zählern ist der Abstand des SV Wehen auf die Abstiegszone aber gering. Welche Mannschaft verlässt den Rasen in Rostock heute als Sieger?