Eintracht Braunschweig vs. HSV heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 2. Bundesliga im TV und Livestream?

Am heutigen Samstag, den 27. April, begegnen sich Eintracht Braunschweig und der HSV in der 2. Bundesliga. Das Duell am 31. Spieltag beginnt um 13.00 Uhr im Eintracht-Stadion in Braunschweig.

Der HSV musste am vergangenen Wochenende einen herben Dämpfer im Aufstiegsrennen hinnehmen. Gegen den Nordrivalen Holstein Kiel verlor die Truppe von Steffen Baumgart mit 0:1. Die direkten Aufstiegsplätze sind für die Hamburger damit in weite Ferne gerückt. Als Tabellenvierter liegt der HSV aktuell sechs Zähler hinter dem Relegationsplatz.

Eintracht Braunschweig siegte dagegen am vergangenen Ligaspieltag und sicherte sich damit wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Beim 3:0-Erfolg gegen den VfL Osnabrück ließen die Braunschweiger dem Tabellenschlusslicht letztendlich keine Chance. Wie läuft es heute für die Gastgeber gegen den HSV?