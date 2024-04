1. FC Kaiserslautern vs. SV Wehen heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 2. Bundesliga im TV und Livestream?

Am heutigen Samstag, dem 20. April, fordert der 1. FC Kaiserslautern den SV Wehen Wiesbaden in der 2. Bundesliga heraus. Das Duell des 30. Spieltags beginnt um 13 Uhr im Fritz-Walter-Stadion in Kaiserslautern.

2. Bundesliga: Die Samstagsspiele am 30. Spieltag

Uhrzeit Heim Gast 13.00 Uhr 1. FC Kaiserslautern SV Wehen Wiesbaden 13.00 Uhr Fortuna Düsseldorf SpVgg Greuther Fürth 13.00 Uhr VfL Osnabrück Eintracht Braunschweig 20.30 Uhr Hamburger SV Holstein Kiel

Wo läuft die Partie denn nun im TV und Livestream? Dieser Artikel klärt Euch auf!