Schalke 04: "In die Bundesliga zurückkehren!" Marc Wilmots übernimmt als Sportdirektor

Ein "Eurofighter" soll Schalke 04 auf Vordermann bringen: Marc Wilmots kehrt zurück und wird Sportdirektor.

Als "Eurofighter" machte sich Marc Wilmots auf Schalke unsterblich, die Fans tauften ihn liebevoll "Willi, das Kampfschwein" - nun soll die Vereinsikone den strauchelnden Zweitligisten wieder auf Vordermann bringen. Der UEFA-Cup-Sieger von 1997, dessen Name eng mit den größten Triumphen des Klubs verbunden ist, kehrt zurück zu Königsblau und übernimmt als Sportdirektor.

"Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe. Schalke 04 ist für mich ein ganz besonderer Verein, mit dem ich als Spieler große Erfolge gefeiert habe", sagte der Belgier: "Jetzt möchte ich an der Spitze der Bewegung stehen, die Schalke zu neuer Kraft verhilft und eine erfolgreiche Zukunft gestaltet." Es müsse "mittel- und langfristig" darum gehen, "den Kader zu entwickeln und in die Bundesliga zurückzukehren".

Wilmots steht ab sofort zur Verfügung und wird sich im Trainingslager in Portugal (bis 10. Januar) erste Eindrücke verschaffen. Er tritt die Nachfolge des kürzlich überraschend früher als geplant aus dem Vorstand abberufenen Peter Knäbel an. Wilmots habe einen "langfristigen Vertrag" unterschrieben, teilten die Knappen mit, die in der 2. Liga nach der Hinrunde nur auf Platz 14 stehen.

Die Rückkehr des Mitglieds der Schalker Jahrhundertelf dürfte bei den Anhängern aber zwangsläufig schöne Erinnerungen wecken. Im UEFA-Cup-Finale 1997 erzielte Wilmots im Hinspiel gegen Inter Mailand den Siegtreffer, im Rückspiel verwandelte er den entscheidenden Elfmeter. Er gewann 2002 den DFB-Pokal und begeisterte nicht nur in 138 Ligaspielen für Schalke stets mit seiner kämpferischen Einstellung.

© imago images

Wilmots hat für Belgien "wie ein Manager gearbeitet"

Offen ist, wie sich Wilmots, der die Verantwortung für den gesamten sportlichen Bereich trägt, bei seiner ersten Station abseits der Trainerbank schlagen wird. Der 54-Jährige habe als belgischer Nationalcoach "wie ein Manager gearbeitet, hat alle Abteilungen rund um die Mannschaft nachhaltig weiterentwickelt. Genau das erwarten wir uns von ihm auf Schalke", betonte der neue Vorstandsvorsitzende Matthias Tillmann.

Nach dem Ende seiner Spielerkarriere 2003 arbeitete Wilmots für kurze Zeit als Schalker Interimstrainer. Nach vier Jahren als belgischer Nationalcoach war er zuletzt Trainer der Elfenbeinküste (Cote d'Ivoire) und des Iran.

Bisher hatte auf Schalke Andre Hechelmann den Posten des Sportdirektors besetzt, er übernimmt nun jedoch die neu geschaffene Position als Technischer Direktor. Man habe die Entscheidung getroffen, um "die Direktorenebene im Sport deutlich zu stärken", sagte Tillmann. Als neuer starker Mann dürfte vor allem Wilmots fungieren.