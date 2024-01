Schalke 04 vs. HSV heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 2. Bundesliga im TV und Livestream?

Schalke 04 duelliert sich am heutigen Samstag, den 20. Januar, in der 2. Bundesliga mit dem HSV. Die Partie am 18. Spieltag wird um 20.30 Uhr angestoßen. Als Austragungsort des Spiels dient die Veltins-Arena in Gelsenkirchen.

Mit 31 Zählern befindet sich der HSV vor dem Rückrundenstart weiterhin mitten drin im Kampf um den Aufstieg: Die Hamburger liegen aktuell auf dem dritten Rang in der Tabelle. Vor dem HSV liegen der Stadtrivale St. Pauli und Spitzenreiter Holstein Kiel, mit 30 Punkten liegt dem Team von Tim Walter zudem Fortuna Düsseldorf im Nacken.

Schalke 04 hat dagegen mit dem Aufstiegskampf nichts zu tun! Die Knappen spielten eine mehr als enttäuschende Hinrunde und liegen mit 20 Punkten nur auf dem 14. Tabellenplatz. Wie läuft es für Schalke 04 heute gegen das Spitzenteam aus dem Norden?