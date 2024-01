Hertha BSC vs. Fortuna Düsseldorf heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 2. Bundesliga im TV und Livestream?

In der 2. Bundesliga begegnen sich am heutigen Sonntag, den 21. Januar, Hertha BSC und Fortuna Düsseldorf. Die Partie wird um 13.30 Uhr im Olympiastadion in Berlin angepfiffen.

Hertha BSC Berlin hat eine tragische Woche hinter sich: Am Wochenbeginn verstarb überraschend der Präsident des Vereins, Kay Bernstein. Bernstein, im Sommer 2022 zum Klubchef gewählt, wurde 43 Jahre alt.

Die Hertha triff nun in einem schweren Spiel gegen Fortuna Düsseldorf an, die Atmosphäre im Olympiastadion in Berlin dürfte besonders werden.