Der 1. FC Magdeburg empfängt in der 2. Bundesliga heute den 1. FC Kaiserslautern. Wir liefern alle Infos zur Übertragung im TV und Livestream.

Gespielt wird am heutigen Samstag, dem 2. Dezember, um 20.30 Uhr in der MDCC-Arena in Magdeburg. Marco Fritz wird das Spiel zwischen dem 1. FC Magdeburg und dem 1. FC Kaiserslautern leiten.

1. FC Magdeburg vs. Kaiserslautern heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 2. Bundesliga im TV und Livestream?

Glück gehabt: Ihr könnt die Partie zwischen Magdeburg und Lautern vollkommen gratis verfolgen! Da es sich um das Topspiel der 2. Bundesliga handelt, wird es nämlich gratis von Sport1 übertragen, sowohl im TV als auch im Livestream über sport1.de. Die Vorberichte starten jeweils um 20.30 Uhr.

Die Alternative ist Sky, der Pay-TV-Sender hat nämlich alle Begegnungen der zweithöchsten deutschen Spielklasse im Programm. Hier geht es um 20 Uhr los, Oliver Seidler wird kommentieren. Auch Sky bietet einen Livestream an, den Ihr über SkyGo und WOW empfangen könnt.

1. FC Magdeburg vs. Kaiserslautern heute live im Free-TV: 2. Bundesliga im Liveticker

1. FC Magdeburg vs. Kaiserslautern heute live im Free-TV: 2. Voraussichtliche Aufstellungen

Magdeburg: Reimann - Piccini, Elfadli, Heber - Bockhorn, Krempicki, Condé, Bell Bell - Amaechi, Schuler, Atik

Reimann - Piccini, Elfadli, Heber - Bockhorn, Krempicki, Condé, Bell Bell - Amaechi, Schuler, Atik Kaiserslautern: Krahl - Elvedi, K. Kraus, Soldo - J. Zimmer, Niehues, Raschl, Puchacz - Ritter - Redondo, Boyd

1. FC Magdeburg vs. Kaiserslautern heute live im Free-TV: Wichtigste Infos

