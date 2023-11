Medien: Kruse verlässt Paderborn schon wieder

Das Kapitel SC Paderborn ist für den früheren Nationalspieler Max Kruse nach wenigen Monaten angeblich schon wieder beendet. Wie Reviersport am Dienstagabend berichtete, soll sich der 35-Jährige bereits von seinen Teamkollegen beim Zweitligisten verabschiedet haben.

Die Vertragsauflösung zwischen den Ostwestfalen und dem schillernden Offensivspieler stehe kurz bevor.

"Jungs, ich habe leider gestern nicht alle von Euch gesehen: Deswegen verabschiede ich mich auf diesem Wege bei all denen, die ich gestern nicht gesehen habe", soll Kruse laut Reviersport in der WhatsApp-Gruppe der Paderborner geschrieben haben: "Leider hat es nicht so funktioniert wie ich beziehungsweise der Verein es sich vorgestellt haben, aber so ist das manchmal im Fußball!"

Nur 194 Spielminuten für Kruse

Der 14-malige Nationalspieler und 307-malige Bundesliga-Stürmer Kruse hatte im Sommer einen Einjahresvertrag in Paderborn unterschrieben, nachdem sein Kontrakt beim VfL Wolfsburg im November letzten Jahres aufgelöst worden war. Der Wechsel nach Ostwestfalen erregte großes Aufsehen, sportlich konnte Kruse dem SCP aber kaum weiterhelfen. Auch aufgrund Verletzungen kam Kruse nur auf 194 Einsatzminuten, in denen ihm eine Torvorlage gelang.