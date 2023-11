Nordduell in der 2. Bundesliga! Der Hamburger ist zu Gast bei Holstein Kiel. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Partie live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Der seit fünf Spielen ungeschlagene Hamburger SV jagt dem nächsten Sieg hinterher. Dafür treffen die Rothosen am heutigen Samstag, den 11. November, auf Holstein Kiel, wo um 13 Uhr im Holstein-Stadion das Nordduell angepfiffen wird.

Holstein Kiel vs. HSV heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 2. Bundesliga im TV und Livestream?

Da es sich um ein frühes Samstagsspiel der 2. Bundesliga handelt, kommt nur ein Anbieter infrage: Sky. Im Free-TV ist das Spiel nicht zu sehen, dafür aber bei Sky Sport Bundesliga 3 (HD). Die Vorberichte dazu starten um 12.30 Uhr, als Kommentator der Partie fungiert Klaus Veltman.

© getty

Kiel gegen Hamburg ist nicht das einzige Ligaspiel, das um 13 Uhr über die Bühne geht. Parallel dazu finden zwei weitere statt: SC Paderborn vs. 1. FC Nürnberg und Eintracht Braunschweig vs. VfL Osnabrück. Um alle drei Begegnungen gleichzeitig verfolgen zu können, bietet der Pay-TV-Sender eine Konferenz an: bei Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga 2 (HD).

Außerdem werden sowohl das Einzelspiel als auch die Konferenz im Livestream gezeigt. Zugang dazu bekommt man mit einem SkyGo-Abonnement oder mithilfe von WOW.

Holstein Kiel vs. HSV heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 2. Bundesliga im TV und Livestream? Liveticker zum Spiel

Wir bei SPOX beschreiben das Nordduell in Form eines Livetickers live mit.

Hier geht es zum Liveticker des Zweitligaspiels zwischen Holstein Kiel und dem Hamburger SV.

Holstein Kiel vs. HSV heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 2. Bundesliga im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Begegnung: Holstein Kiel vs. Hamburger SV

Holstein Kiel vs. Hamburger SV Wettbewerb: 2. Bundesliga

2. Bundesliga Spieltag: 13

13 Datum: 11. November 2023

11. November 2023 Uhrzeit: 13 Uhr

13 Uhr Ort: Holstein-Stadion (Kiel)

Holstein-Stadion (Kiel) TV: Sky

Livestream: SkyGo, WOW

Liveticker: SPOX

Holstein Kiel vs. HSV heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 2. Bundesliga im TV und Livestream? Voraussichtliche Aufstellungen

Kiel: Weiner - T. Becker, Johansson, Kleine-Bekel, Komenda - Sterner, Sander, Holtby, Rothe - Skrzybski, Pichler

Weiner - T. Becker, Johansson, Kleine-Bekel, Komenda - Sterner, Sander, Holtby, Rothe - Skrzybski, Pichler HSV: Heuer Fernandes - Mikelbrencis, Heyer, Hadzikadunic, Muheim - Meffert - Pherai, Benes - Jatta, Glatzel, Dompé

2. Bundesliga: Die Tabelle am 13. Spieltag