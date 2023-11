Schalke 04: Clemens Tönnies plant angeblich Umsturz

Der FC Schalke 04 kämpft nach dem Abstieg aus der Bundesliga sogar um den Klassenerhalt in der 2. Liga. Nun will angeblich der frühere S04-Boss Clemens Tönnies das Ruder wieder an sich reißen.

Wie die Sport Bild berichtet, stellt Tönnies den Königsblauen eine massive finanzielle Unterstützung in Aussicht. Allerdings seien daran Bedingungen geknüpft.

Aufsichtsratschef Axel Hefer, der Vorstandsvorsitzende Matthias Tillmann und Sportdirektor André Hechelmann müssten demnach gehen, stattdessen wolle der 67-Jährige Oliver Ruhnert als neuen starken Mann für sportliche Fragen installieren.

Tönnies stehe mit dem aktuellen Sportchef von Union Berlin in Kontakt, dieser sei grundsätzlich einem Engagement auf Schalke nicht abgeneigt. Es könnte in den kommenden Wochen also weiter hoch hergehen auf Schalke.