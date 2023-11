Der FC Schalke 04 ist in der 2. Bundesliga zu Gast beim 1. FC Nürnberg. Wer wissen will, wie er oder sie die Partie live im TV und Livestream sehen kann, ist hier genau richtig.

Nach der Erleichterung durch den 3:2-Ligasieg gegen Hannover 96 am vergangenen Wochenende kehrte beim FC Schalke 04 schnell wieder Ernüchterung ein: Am Dienstag wurden die Königsblauen vom FC St. Pauli aus dem DFB-Pokal geworfen. Der Fokus für die restliche Saison gilt also nur mehr dem Abschneiden in der 2. Bundesliga.

In diesem Wettbewerb geht es am heutigen Samstag, den 4. November, für die Schalker weiter. Im Rahmen des 12. Spieltags trifft man auf den 1. FC Nürnberg, der seine vergangenen beiden Spiele gewann. Die Partie wird um 13 Uhr im Nürnberger Max-Morlock-Stadion angepfiffen.

1. FC Nürnberg vs. Schalke 04 heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 2. Bundesliga im TV und Livestream?

Die Übertragungsrechte der zweithöchsten deutschen Spielklasse liegen bei Sky. Aus diesem Grund ist der Pay-TV-Sender auch heute für die Übertragung der Partie zwischen dem 1. FC Nürnberg und dem FC Schalke 04 beauftragt worden. Das Einzelspiel ist bei Sky Sport Bundesliga 3 (HD) zu sehen, dort beginnt eine halbe Stunde vor Anpfiff, um 12.30 Uhr also, die Vorberichterstattung. Marcel Meinert übernimmt danach die Rolle des Kommentators.

Parallel zu Nürnberg vs. Schalke 04 finden in der 2. Bundesliga zwei weitere Spiele statt - 1. FC Kaiserslautern vs. SpVgg Greuther Fürth und VfL Osnabrück vs. Holstein Kiel -, diese laufen ebenfalls bei Sky, und das nicht nur einzeln, sondern auch in Form einer Konferenz. Übertragen wird diese bei Sky Sport Bundesliga 2 (HD) und Sky Sport Top Event.

Außerdem stellt Sky das Duell auch im Livestream zum Abruf bereit. Dafür wird entweder ein SkyGo-Abonnement oder Zugang zu WOW benötigt. Auf OneFootball findet Ihr das Duell zudem als Einzelstream.

1. FC Nürnberg vs. Schalke 04 heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 2. Bundesliga im TV und Livestream? Liveticker zum Spiel

Eine weitere Möglichkeit, Nürnberg vs. Schalke 04 live zu verfolgen, bietet SPOX mit seinem detaillierten Liveticker an. Tore, Elfmeter, Platzverweise - Euch geht garantiert nichts durch die Lappen.

Hier geht es zum Liveticker des Zweitligaspiels zwischen dem 1. FC Nürnberg und dem FC Schalke 04.

1. FC Nürnberg vs. Schalke 04 heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 2. Bundesliga im TV und Livestream? Voraussichtliche Aufstellungen

Nürnberg: Mathenia - Gyamerah, Jeltsch, J. Horn, Brown - Flick - Castrop, Schleimer - Goller, Uzun, Okunuki

Mathenia - Gyamerah, Jeltsch, J. Horn, Brown - Flick - Castrop, Schleimer - Goller, Uzun, Okunuki Schalke 04: Fährmann - Cissé, M. Kaminski, Murkin - Schallenberg, Tempelmann - Kabadayi, Ouwejan - Karaman - Terodde, Lasme

1. FC Nürnberg vs. Schalke 04 heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 2. Bundesliga im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Begegnung: 1. FC Nürnberg vs. FC Schalke 04

1. FC Nürnberg vs. FC Schalke 04 Wettbewerb: 2. Bundesliga

2. Bundesliga Spieltag: 12

12 Datum: 4. November 2023

4. November 2023 Uhrzeit: 13 Uhr

13 Uhr Ort: Max-Morlock-Stadion (Nürnberg)

Max-Morlock-Stadion (Nürnberg) TV: Sky

Livestream: SkyGo, WOW, OneFootball

Liveticker: SPOX

Bundesliga: Die Tabelle am 12. Spieltag