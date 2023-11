1. FC Nürnberg vs. Schalke 04: 2. Bundesliga JETZT im Liveticker - 0:0

In der 2. Bundesliga ist Schalke 04 heute beim 1. FC Nürnberg zu Gast. Die komplette Partie am 12. Spieltag könnt Ihr hier im Liveticker verfolgen.

Der 1. FC Nürnberg trifft heute am 12. Spieltag der 2. Bundesliga auf Schalke 04. Welche Mannschaft hat die Pokalstrapazen unter der Woche besser verkraftet? Das erfahrt Ihr hier im Liveticker von SPOX.

Hier geht's zum Liveticker der Parallelpartie Kaiserslautern vs. Fürth

Hier geht's zum Liveticker der Parallelpartie Osnabrück vs. Kiel

1. FC Nürnberg vs. Schalke 04 - 0:0 Tore / Aufstellung 1. FC Nürnberg Mathenia - Gyamerah, Gürleyen, J. Horn, Brown - Flick, Castrop, Schleimer - Goller, Uzun, Okunuki Aufstellung Schalke 04 Fährmann - Kalas, M. Kaminski, Murkin - Schallenberg, Tempelmann, Matriciani, Ouwejan, Drexler - Karaman, Lasme Gelbe Karten /

1. FC Nürnberg vs. Schalke 04: 2. Bundesliga heute im Liveticker - 1. Halbzeit

9. Drexler spielt den tiefen Ball in die Spitze zu Lasme, der die Kugel aber links aus spitzem Winkel nicht mehr aufs Tor bringen können. Gürleyen ist zudem eng am Franzosen dran.

8. Uzun schießt Schallenberg unabsichtlich ins Gesicht, der Schalker muss sich kurz sammeln.

7. Okunuki tankt sich über die linke Seite durch und flankt mit der Pike in die Mitte, wo Ouwejan vor einem einschussbereiten Gegenspieler klären kann.

4. Mit dem ersten Foul der Partie sieht Schalkes Matriciani Gelb, weil er gegen Okunuki etwas zu forsch einsteigt. Dennoch ist diese frühe Verwarnung durchaus fragwürdig.

1. Nachdem die Fanfreundschaft zwischen Nürnberg und Schalke ausgiebig zelebriert wurde, pfeift Schiedsrichter Haslberger das Spiel an. S04 hat Anstoß und spielt in Hellblau und Weiß, der FCN in Rot und Schwarz.

1. FC Nürnberg vs. Schalke 04: 2. Bundesliga heute im Liveticker - Anpfiff

vor Beginn Dieses Schiedsrichtergespann soll im Max-Morlock-Stadion für Recht und Ordnung sorgen: Wolfgang Haslberger (SR), Lars Erbst (SR-A. 1), Tobias Endriß (SR-A. 2), Christian Leicher (4. Offizieller), Johann Pfeifer (VA), Dr. Henrik Bramlage (VA-A).

vor Beginn Zu Hause lag der 1. FC Nürnberg in dieser Zweitliga-Saison erst 76 Minuten in Führung, nur Holstein Kiel noch kürzer (74 Minuten). Der FC Schalke 04 indes war aber auswärts bereits 238 Minuten in Rückstand, nur Eintracht Braunschweig noch länger (258).

vor Beginn Nürnberg und Schalke schossen in dieser Zweitliga-Saison beide bereits zehn Tore in derletzten halben Stunde (wie St. Pauli) - das überbietet nur der Hamburger SV (elf). In der ersten halben Stunde erzielte der FCN die wenigsten Tore (eins), S04 die geteilt drittwenigsten (drei).

vor Beginn Ausbaufähig: Der FC Schalke 04 holte nur einen Zähler in den ersten sechs Gastspielen dieser Zweitliga-Saison (ein Unentschieden, fünf Niederlagen) - Vereins-Negativrekord in der 2. Bundesliga und der schwächste Wert eines Bundesliga-Absteigers seit 29 Jahren.1994/95 war es beim VfB Leipzig ebenfalls nur ein Punkt nach sechs Auswärtsspielen. Nur Eintracht Braunschweig holte in dieser Saison in der 2. Bundesliga weniger Auswärtspunkte (null) als Schalke.

vor Beginn Am vergangenen Ligaspieltag gewann Schalke 04 erstmals unter der Leitung von Karel Geraerts. Unter der Woche folgt dann das Pokalaus gegen den FC St. Pauli. Wie schlagen sich die Königsblauen am Mittag gegen den 1. FC Nürnberg?

vor Beginn Das Duell am 12. Spieltag der 2. Bundesliga wird heute um 13.00 Uhr angestoßen.

vor Beginn Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Begegnung zwischen dem 1. FC Nürnberg und Schalke 04.