Das Meisterschaftsspiel zwischen dem 1. FC Magdeburg und Hansa Rostock steht an. Ihr wollt wissen, wie Ihr live im TV und Livestream mit dabei sein könnt? SPOX hat die Antwort.

Mit dem 1. FC Magdeburg und Hansa Rostock stehen sich am heutigen Sonntag, den 12. November, zwei Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte der 2. Bundesliga gegenüber. Beide Klubs stehen nach zwölf Spielen bei 13 Punkten, Magdeburg hat einzig wegen der besseren Tordifferenz aktuell die Nase vorn. Dies kann sich heute um 13.30 Uhr jedoch schnell ändern, wenn die Rostocker in der MDCC-Arena zu Gast sind.

1. FC Magdeburg vs. Hansa Rostock heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 2. Bundesliga im TV und Livestream?

Wer vom Duell zwischen Magdeburg und Rostock keine Sekunde verpassen möchte, schafft es nicht an Sky vorbei. Denn der Pay-TV-Sender ist es, der die Übertragungsrechte an der 2. Bundesliga besitzt und so das Einzelspiel bei Sky Sport Bundesliga 2 (HD) live und in voller Länge anbietet. Markus Gaupp wurde für das Spiel von Sky als Kommentator ausgewählt, um 13 Uhr werden die Vorberichte präsentiert.

Um auch die parallel laufenden Zweitligaspiele nicht aus dem Auge zu verlieren, könnt Ihr bei Sky Sport Bundesliga 1 (HD), Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga (HD) die Konferenz anmachen.

Egal ob Einzelspiel oder Konferenz - beide Sendungen werden von Sky auch im Livestream zur Verfügung gestellt. Mit einem SkyGo-Abonnement wird der Zugang freigeschaltet, dasselbe Ziel lässt sich auch via WOW erreichen.

1. FC Magdeburg vs. Hansa Rostock heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 2. Bundesliga im TV und Livestream? Liveticker zum Spiel

Eine weitere Möglichkeit, live mit dabei zu sein, bietet SPOX mit seinem Liveticker an.

Hier geht es zum Liveticker zu Magdeburg gegen Rostock.

1. FC Magdeburg vs. Hansa Rostock heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 2. Bundesliga im TV und Livestream? Voraussichtliche Aufstellungen

Magdeburg: Reimann - Piccini, Hoti, Heber - Bockhorn, Gnaka, Krempicki, Bell Bell - Ceka, Schuler, Atik

Rostock: Kolke - van der Werff, David, Roßbach, Rossipal - Dressel, Vasiliadis - Fröling, Ingelsson, C. Kinsombi - Junior Brumado

1. FC Magdeburg vs. Hansa Rostock heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 2. Bundesliga im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Begegnung: 1. FC Magdeburg vs. Hansa Rostock

1. FC Magdeburg vs. Hansa Rostock Wettbewerb: 2. Bundesliga

2. Bundesliga Spieltag: 13

13 Datum: 12. November 2023

12. November 2023 Uhrzeit: 13.30 Uhr

13.30 Uhr Ort: MDCC-Arena (Magdeburg)

MDCC-Arena (Magdeburg) TV: Sky

Livestream: SkyGo, WOW

Liveticker: SPOX

2. Bundesliga: Die Tabelle am 13. Spieltag