Der SV Wehen Wiesbaden empfängt am heutigen Sonntag Hansa Rostock zum Duell in der 2. Bundesliga. Wer die Begegnung live im TV und Livestream zeigt / überträgt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Am heutigen Sonntagmittag, den 29. Oktober, kommt es am 11. Spieltag der 2. Bundesliga zum Aufeinandertreffen zwischen dem SV Wehen Wiesbaden und Hansa Rostock. Die Partie wird um 13.30 Uhr in der Brita-Arena in Wiesbaden angepfiffen.

Der SV Wehen Wiesbaden und Hansa Rostock haben beide in der 2. Liga nach 10. Spieltagen 12 Punkte sammeln können. Die beiden Teams liegen damit aktuell in der Tabelle dicht beieinander, jedoch nur knapp vor der Abstiegszone.

Für den SV Wehen verlief der Ligastart nach der Länderspielpause jedoch vielversprechend: Mit 2:0 siegte das Team von Markus Kauczinski gegen den VfL Osnabrück. Für die heutigen Gegner aus Rostock gab es bei der 1:3-Niederlage gegen Holstein Kiel hingegen den nächsten Dämpfer. Welche Mannschaft verlässt den Rasen als Sieger?

SV Wehen vs. Hansa Rostock heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 2. Bundesliga im TV und Livestream? - Voraussichtliche Aufstellungen

Stritzel - Angha, Mathisen, Vukotic - Goppel, Fechner, Heußer, Catic - Bätzner, Lee - Prtajin Hansa Rostock: Kolke - van der Werff, Roßbach, Rossipal - Strauß, Dressel, Vasiliadis, K. Schumacher - Ingelsson - Perea, C. Kinsombi

SV Wehen vs. Hansa Rostock heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 2. Bundesliga im TV und Livestream?

Die Partie zwischen dem SV Wehen und Hansa Rostock könnt Ihr heute auf Sky verfolgen. Der Pay-TV-Sender überträgt die Partie zum einen auf Sky Sport Bundesliga 4 (HD) live und in voller Länge. Darüber hinaus seht Ihr das Duell auf Sky Sport Bundesliga (HD), Sky Sport Bundesliga 1 (HD) und auf Sky Sport Top Event in der Konferenz. Die Übertragungen starten jeweils um 13.00 Uhr.

Sky bietet Euch am heutigen Sonntag zudem die Möglichkeit, SV Wehen vs. Hansa Rostock im Livestream zu sehen. Den Livestream des Pay-TV-Senders findet Ihr auf WOW und in der Sky-Go-App. Die Zweitligabegegnung könnt Ihr außerdem im Livestream auf OneFootball erleben, wo Ihr das Spiel als Einzelstream erwerben könnt.

© getty Wie schlägt sich Hansa Rostock am heutigen Tag gegen Wehen Wiesbaden?

SV Wehen vs. Hansa Rostock heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 2. Bundesliga im TV und Livestream? - Die Infos im Überblick

Event: 2. Bundesliga, 11. Spieltag

2. Bundesliga, 11. Spieltag Partie: SV Wehen Wiesbaden vs. Hansa Rostock

SV Wehen Wiesbaden vs. Hansa Rostock Datum: 29. Oktober

29. Oktober Anpfiff: 13.30 Uhr

13.30 Uhr Spielort: Brita-Arena in Wiesbaden

Brita-Arena in Wiesbaden Übertragung im TV: Sky

Übertragung im Livestream: Sky-Go-App, WOW, OneFootball

Liveticker: SPOX

SV Wehen vs. Hansa Rostock heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 2. Bundesliga im TV und Livestream? - Der Liveticker von SPOX

SPOX verfolgt das Duell zwischen dem SV Wehen und Hansa Rostock heute für Euch im Liveticker. Hier verpasst Ihr keine Sekunde der Zweitligapartie. Hier findet Ihr den Liveticker von SPOX.

