Schalke 04 vs. Hannover 96: 2. Bundesliga JETZT im Liveticker - 0:0

Schalke 04 empfängt Hannover 96 am heutigen Samstag. Bei SPOX könnt Ihr die Partie der 2. Bundesliga im Liveticker verfolgen.

3. Voglsammer reibt sich bereits im ersten Zweikampf vor dem Schalker Strafraum auf. Der Stürmer soll dort viele Bälle festmachen, die die aufrückenden Schaub und Teuchert dann idealerweise verwerten sollen. Bisher gehen die Schalker aber intensiv in die Zweikämpfe, die Gastgeber wollen nach der Niederlage in der Vorwoche eine Trotzreaktion zeigen.

5. Schalke zeigt sich spielerisch mutig, geht forsch in die Duelle im Mittelfeld und will gegen Hannover durchaus offensiv mitspielen. Bisher bekommen die Niedersachsen den Ball aber gut vom eigenen Sechzehner ferngehalten, die Knappen haben noch Probleme beim finalen Anspiel in den Strafraum.

9. Köhn sorgt für Raunen im Stadion! Der Außenverteidiger dribbelt sich stark am zu passiv verteidigenden Matriciani vorbei und zieht von der linken Strafraumkante in die Gefahrenzone. Die anschließende Hereingabe landet aber bei Kalas - keine Gefahr für Fährmann.

11. Schalke steht zeitweise im Spiel gegen den Ball noch etwas hoch und ist in der Rückwärtsbewegung zu schläfrig. Die Hannoveraner können das noch nicht ausnutzen, kommen aber schon ordentlich in die Räume zwischen den Schalker Verteidigern.

15. Schalke agiert gegen den Ball doch mit einer Dreierkette, Kalas, Matriciani und Kaminski sollen hinten absichern. Im Spiel gegen den Ball wird das zur Fünferkette, bisher klappt die Absicherung gut. Allerdings agieren die Knappen in den vergangenen Minuten ein wenig zu passiv.

17. Gute Gelegenheit für Halstenberg! Nach einem Eckball von links kommt der ehemalige Leipziger zentral am Fünfer zum Kopfball, setzt diesen aber knapp rechts am Schalker Tor vorbei. Da stimmte die Zuordnung bei den Schalkern überhaupt nicht.

21. Teuchert mit der nächsten Gelegenheit! Der Hannoveraner dreht sich nach Anspiel von Köhn von links am kurzen Sechzehnereck um die eigene Achse und geht an Kalas vorbei, bevor er aus acht Metern und spitzem Winkel abzieht. Fährmann hat das lange Eck aber sicher und wehrt den Flachschuss ab.

23. Die Begegnung kippt so langsam in Richtung Hannover, Schalke fehlen in den vergangenen Minuten die Offensivaktionen. Die Niedersachsen kommen derzeit auf 58 Prozent aller Ballaktionen, nachdem die Statistik vor wenigen Minuten noch nahezu ausgeglichen war.

25. Kurze Unterbrechung auf dem Rasen, nachdem Lasme bei einem Zweikampf einen Finger ins Auge bekommen hat. Geraerts ruft Tempelmann zu sich und gibt dem Mittelfeldspieler neue Anweisungen, bisher wirkt er vor allem in der Offensive noch nicht eingebunden.

25. Ersterer kleinerer Aufreger, nachdem Murkin Voglsammer am Arm zu Boden gerissen hatte. Der Außenverteidiger kassiert seine zweite Gelbe Karte in der laufenden Spielzeit, weil Gerach die Szene als taktisches Foul wertet. Harte Entscheidung.

29. Unangenehmer Tritt von Mohr gegen Schaub im Mittelfeld. Der Schalker geht mit offener Sohle in den Zweikampf, trifft dabei den Fuß des Österreichers deutlich. Das Foul an der Mittellinie ist hart, Mohr hat aber noch eine Chance auf den Ball. Da hätte Schiedsrichter Gerach durchaus auch Gelb zeigen können, verzichtet allerdings.

31. Kuriosum auf Schalke: Kunze zieht nach einem harten Zweikampf gegen Tempelmann aus 25 Metern zentraler Position ab, sein Schuss geht vom linken Innenpfosten ins Tor, die Gäste-Fans jubeln. Bereits zuvor hatte Schiedsrichter Gerach aber ein Foul von Voglsammer an Tempelmann abgepfiffen - korrekte Entscheidung!

33. Die Begegnung wird intensiv geführt, bereits elf Fouls haben beide Mannschaften gemeinsam auf dem Konto. Die Schalker haben sich ein wenig mehr Ballbesitz erarbeitet, sind kurz vor der Pause spielerisch aber weiter unterlegen. Hannover dagegen hat die Begegnung vor allem auf den Außenbahnen im Griff, es fehlen aber noch die klaren Abschlüsse im Strafraum. Vor allem Teuchert wird von den Schalkern eng bewacht und notfalls per Foul gestoppt.

© getty

Schalke 04 vs. Hannover 96: 2. Bundesliga JETZT im Liveticker - vor Beginn

vor Beginn Schiedsrichter der Partie ist Timo Gerach, seine Assistenten an den Seitenlinien sind Patrick Kessel und Tobias Endriß. Vierter Offizieller ist Mitja Stegemann. An den Videomonitoren sitzt Katrin Rafalski, ihr Assistent ist Tobias Fritsch.

vor Beginn Die Hannoveraner profitieren dabei vor allem von einem überragend spielenden Cedric Teuchert, der von 2018 bis 2020 mit Unterbrechungen ebenfalls auf Schalke spielte. Teuchert kommt derzeit auf acht Saisontore und harmoniert sehr gut mit seinen Offensivkollegen Schaub und Voglsammer. Vor allem Letzterer macht die Bälle immer wieder gut im Sturmzentrum fest.

vor Beginn Die Stimmung bei Hannover ist dagegen deutlich besser. Die Niedersachsen können mit einem Sieg heute auf Schalke sogar an die Tabellenspitze springen, allerdings spielt die Konkurrenz um den HSV, St. Pauli und Holstein Kiel ebenfalls noch. Die Mannschaft von Stefan Leitl stellt in dieser Spielzeit die zweitbeste Offensive und hat erst zwei Begegnungen in der laufenden Spielzeit verloren. Auswärts gab es erst eine Niederlage.

vor Beginn Die Schalker haben seit vier Spielen in der Liga nicht mehr gewonnen, kassierten dabei in drei von vier Spielen drei Gegentreffer. Der Bundesliga-Absteiger profitiert derzeit von der Schwäche der Konkurrenz und steht daher nur auf Relegationsrang 16. Ein Nichtabstiegsplatz ist allerdings bereits fünf Punkte entfernt, gegen Hannover wäre der dritte Heimsieg der Saison dringend nötig. Immerhin: Wenn Schalke in dieser Spielzeit gewinnen konnte, dann zuhause.

vor Beginn Die Stimmung auf Schalke ist nach der Verpflichtung von Karel Geraerts schon wieder im Keller, auch unter dem neuen Trainer konnte der Bundesliga-Absteiger in Karlsruhe nicht überzeugen und ging unter. Geraerts greift zu teils drastischen Maßnahmen, Kapitän Terodde sitzt ebenso auf der Bank wie Hoffnungsträger Ouedraogo, der bereits vom FC Bayern München umworben wird. Gegen Hannover soll endlich die Kehrtwende folgen.

vor Beginn Stefan Leitl dagegen bleibt in seiner Stammformation. Die elf Akteure, die beim 2:1 gegen den 1. FC Magdeburg beginnen durften, starten auch auf Schalke in die Partie. Es bleibt im 3-4-2-1, das Leitl bereits seit einigen Wochen praktiziert.

vor Beginn Hannover startet so: Zieler - Neumann, Halstenberg, Arrey-Mbi - Dehm, F. Kunze, Leopold, Köhn, Schaub, Teuchert - Voglsammer.

vor Beginn Karel Geraerts war mit dem Auftritt beim Karlsruher SC am vergangenen Wochenende verständlicherweise überhaupt nicht zufrieden und nimmt nach dem 0:3 satte sechs Veränderungen vor: Baumgartl wird in der Defensive durch Matriciani ersetzt, zudem beginnt Murkin auf der linken Außenbahn für Ouwejan. Im zentralen Mittelfeld ersetzt Schallenberg Seguin. Offensiv beginnen Drexler, Mohr und Karaman für Terodde, Kabadayi und Ouedraogo. Nominell wird aus dem 3-4-1-2 ein 4-2-3-1.

vor Beginn Beginnen wir mit den Aufstellungen. Die Schalker gehen es folgendermaßen an: Fährmann - Matriciani, Kalas, M. Kaminski, Murkin - Schallenberg, Tempelmann, Lasme, Drexler, T. Mohr - Karaman.

vor Beginn Konträre Ausgangslange auf Schalke: Während Hannover mit einem Sieg die Aufstiegsränge angreifen will, kämpfen die Schalker um Neu-Trainer Karel Geraerts um den Sprung von Relegationsrang 16. Auf gehts in ein hoffentlich packendes Duell am Samstagmittag!

vor Beginn Nach dem 0:3 in Karlsruhe will Trainer Karel Geraerts seinen ersten Sieg mit Schalke einfahren. Mit Hannover wartet allerdings eines der derzeit besten Teams der Liga auf die Königsblauen.

vor Beginn Die Partie wird am heutigen Samstag um 13 Uhr in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen angepfiffen.

vor Beginn Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie zwischen Schalke 04 und Hannover 96 in der 2. Bundesliga.