Der Hamburger SV trifft auf den SV Wehen Wiesbaden. SPOX verrät, wer die Begegnung in der 2. Bundesliga live im TV und Livestream zeigt / überträgt.

Im Rahmen des 9. Spieltags finden am heutigen Samstag, den 7. Oktober, in der 2. Bundesliga vier Ligaspiele statt. Davon werden drei um 13 Uhr angepfiffen, unter anderem auch das Aufeinandertreffen zwischen dem SV Wehen Wiesbaden und dem Hamburger SV. Als Spielstätte dient die Brita-Arena in Wiesbaden.

Schon nach einem Blick auf die Tabelle ist klar, welche Mannschaft als Favorit in die Partie geht. Der HSV unterbrach vergangenen Spieltag die kurze Niederlagenserie mit einem 1:0-Sieg gegen Fortuna Düsseldorf und spielt, wie seit Jahren üblich, ganz oben mit, während Wiesbaden nicht vom Fleck wegkommt und bereits seit fünf Spielen sieglos ist (1 Unentschieden, 4 Niederlagen).

© getty Der HSV will wieder zurück in die Bundesliga.

HSV heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt SV Wehen vs. Hamburger SV im Free-TV und Livestream?

Wiesbaden gegen Hamburg wird nicht im Free-TV angeboten. Die Partie wird lediglich im Pay-TV bei Sky und OneFootball gezeigt.

Sky bietet seinen Kundinnen und Kunden zwei Möglichkeiten an, Wiesbaden vs. HSV live zu verfolgen: in Form des Einzelspiels sowie als Teil der Zweitligakonferenz. Das Einzelspiel wird bei Sky Sport Bundesliga 3 (HD) ausgestrahlt, wo um 12.30 Uhr Oliver Seidler in die Rolle des Kommentators schlüpft.

Die Konferenz findet man hingegen bei Sky Sport Bundesliga 2 (HD) und Sky Sport Top Event vor. Auch hierfür geht die Übertragung um 12.30 Uhr los. Dann wird noch die Option geboten, dies alles im Livestream mitzuverfolgen. Zwei Optionen ermöglichen den Zugang zu diesem: ein SkyGo-Abonnement und WOW.

Wer immer noch nicht sein gewünschtes Ziel erreicht hat, kann auf OneFootball ausweichen. Auch der Streamingdienst kümmert sich um die Übertragung der 2. Bundesliga, verlangt dafür jedoch kein Abonnement, sondern eine einmalige Zahlung für das bestimmte Spiel.

HSV heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt SV Wehen vs. Hamburger SV im Free-TV und Livestream? Liveticker zum Spiel

Zu guter Letzt wird bei SPOX die Begegnung live getickert. So wisst Ihr ebenfalls stets darüber Bescheid, was auf dem Rasen in Wiesbaden geschieht.

Hier geht es zum Liveticker Wehen Wiesbaden vs. HSV.

HSV heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt SV Wehen vs. Hamburger SV im Free-TV und Livestream? Wichtigste Infos

Begegnung: SV Wehen Wiesbaden vs. Hamburger SV

Wettbewerb: 2. Bundesliga

Spieltag: 9

Datum: 7. Oktober 2023

Uhrzeit: 13 Uhr

Ort: Brita-Arena (Wiesbaden)

TV: Sky

Livestream: SkyGo, WOW, OneFootball

Liveticker: SPOX

HSV heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt SV Wehen vs. Hamburger SV im Free-TV und Livestream? Voraussichtliche Aufstellungen

Wehen Wiesbaden: Stritzel - Angha, Mathisen, Vukotic - Mockenhaupt, Fechner, Heußer, La. Günther - Froese, Lee - Prtajin

Stritzel - Angha, Mathisen, Vukotic - Mockenhaupt, Fechner, Heußer, La. Günther - Froese, Lee - Prtajin Hamburger SV: Heuer Fernandes - van der Brempt, Ramos, Hadzikadunic, Muheim - Meffert - Reis, Benes - Jatta, Glatzel, Öztunali

