Der 1. FC Magdeburg empfängt den Karlsruher SC. Wie Ihr das Zweitligaspiel heute live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Nach einem guten Start stockt es beim 1. FC Magdeburg in letzter Zeit ein wenig. Man ist bereits seit drei Ligaspielen sieglos. Am heutigen Samstag (7. Oktober) soll es nun wieder in die andere Richtung gehen. Dafür soll gegen den ebenfalls schwächelnden Karlsruher SC ein Sieg her. Um 13 Uhr wird das Spiel der beiden Kontrahenten in der MDCC-Arena in Magdeburg angepfiffen.

Ähnlich wie bei der Bundesliga werden auch alle Spiele der 2. Bundesliga in der laufenden Saison vom Pay-TV-Sender Sky übertragen. Aus diesem Grund sind alle, die bei Sky nach einer Übertragung zu Magdeburg gegen den KSC suchen, an der richtigen Adresse. Dort beginnt um 12.30 Uhr die Vorberichterstattung. Der Sender, der sich darum kümmert, heißt Sky Sport Bundesliga 4 (HD). Jürgen Schmitz wird das Spiel als Kommentator begleiten.

1. FC Magdeburg vs. Karlsruher SC heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 2. Liga im TV und Livestream

Da parallel zu Magdeburg vs. KSC zwei weitere Zweitligaspiele stattfinden - SpVgg Greuther Fürth vs. Hansa Rostock und SV Wehen Wiesbaden vs. Hamburger SV -, ist Sky heute auch mit einer Konferenz zur Stelle, die alle Spiele abdeckt. Bei Sky Sport Bundesliga 2 (HD) und Sky Sport Top Event seid Ihr ab 12.30 Uhr mit dabei.

Wer das Einzelspiel oder die Konferenz im Sky-Livestream sehen möchte, muss für ein SkyGo-Abonnement oder für WOW bezahlen.

Für alle, die das Angebot von Sky nicht wahrnehmen können oder wollen, bleibt die Option, den Stream zu Magdeburg vs. KSC bei OneFootball zu kaufen.

1. FC Magdeburg vs. Karlsruher SC heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 2. Liga im TV und Livestream - Liveticker zum Spiel

Außerdem wird die Partie auch live getickert - und zwar von SPOX. Bei uns verpasst Ihr dadurch keine relevante Spielaktion.

Hier geht es zum Liveticker 1. FC Magdeburg vs. Karlsruher SC.

1. FC Magdeburg vs. Karlsruher SC heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 2. Liga im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: 1. FC Magdeburg vs. Karlsruher SC

1. FC Magdeburg vs. Karlsruher SC Wettbewerb: 2. Bundesliga

2. Bundesliga Spieltag: 9

9 Datum: 7. Oktober 2023

7. Oktober 2023 Uhrzeit: 13 Uhr

13 Uhr Ort: MDCC-Arena (Magdeburg)

MDCC-Arena (Magdeburg) TV: Sky

Livestream: SkyGo, WOW, OneFootball

Liveticker: SPOX

1. FC Magdeburg vs. Karlsruher SC heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 2. Liga im TV und Livestream - Voraussichtliche Aufstellungen

Magdeburg: Reimann - Piccini, Elfadli, Heber - Bockhorn, Krempicki, Condé, Bell Bell - Ceka, Schuler, T. Ito

Reimann - Piccini, Elfadli, Heber - Bockhorn, Krempicki, Condé, Bell Bell - Ceka, Schuler, T. Ito KSC: Drewes - S. Jung, Bormuth, M. Franke, Herold - Gondorf - Nebel, Wanitzek - Stindl - Matanovic, Schleusener

