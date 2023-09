VfL Osnabrück vs. HSV heute live im Free-TV, Übertragung: 2. Bundesliga im TV, Livestream und Liveticker

Der HSV ist am 7. Spieltag der 2. Bundesliga zu Gast beim VfL Osnabrück. Hier bekommt Ihr alle Informationen zur Übertragung und wie Ihr das Duell heute im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

VfL Osnabrück vs. HSV heute live im Free-TV, Übertragung

Der HSV und der VfL Osnabrück sind in ganz unterschiedlichen Tabellenregionen unterwegs. Die Hamburger haben 13 Punkte an den ersten 6 Spieltagen geholt und stehen damit punktgleich mit Fortuna Düsseldorf an der Tabellenspitze. Osnabrück konnte sich erst einen Zähler erarbeiten bei einer Tordifferenz von -11 und ist damit das Schlusslicht der 2. Liga.

Gemeinsam mit dem Parallelspiel Magdeburg vs. Paderborn eröffnet VfL Osnabrück vs. HSV am heutigen Freitag (22. September) den 7. Spieltag der 2. Liga. Das Duell wird um 18.30 Uhr an der Bremer Brücke in Osnabrück angepfiffen.

2. Bundesliga im Free-TV

VfL Osnabrück vs. HSV wird heute nicht live im Free-TV übertragen. Im Free-TV läuft aktuell nur das Topspiel der 2. Bundesliga am Samstagabend.

2. Bundesliga im Livestream

Für alle weiteren Partien der 2. Bundesliga ist weiterhin Sky die Anlaufstelle. Der kostenpflichtige Sportsender steigt um 18 Uhr mit der Übertragung bei VfL Osnabrück vs. HSV auf Sky Sport Bundesliga 2 mit Kommentator Marcel Meinert ein.

Auf Sky könnt Ihr Euch als Kunden auch für die Konferenz zur 2. Bundesliga am Freitagabend entscheiden, wo ihr zudem das Parallelspiel verfolgen könnt. Diese läuft ebenfalls ab 18 Uhr, auf Sky Sport Bundesliga 1 mit Moderator Thomas Wagner.

Beide Übertragungen könnt Ihr auch als Livestreams empfangen, entweder mit der Wow-App oder mit SkyGo.

2. Bundesliga im Liveticker

Eine weitere Alternative bieten Euch nach wie vor die SPOX-Liveticker! Dort bekommt Ihr im Minutentakt die wichtigsten Informationen zum Einzelspiel VfL Osnabrück vs. HSV live von der Bremer Brücke!

Hier entlang zum Liveticker VfL Osnabrück vs. HSV!

VfL Osnabrück vs. HSV heute live im Free-TV, Übertragung: 2. Bundesliga - Wichtigste Infos

Begegnung: VfL Osnabrück vs. HSV

VfL Osnabrück vs. HSV Wettbewerb: 2. Bundesliga

2. Bundesliga Spieltag: 7

7 Datum: 22. September 2023

22. September 2023 Anpfiff: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Ort: Bremer Brücke in Osnabrück

Bremer Brücke in Osnabrück TV: Sky

Livestream: Sky

Liveticker: SPOX

