SV Elversberg vs. HSV heute live, Übertragung: 2. Bundesliga im Free-TV, Livestream und Liveticker

Der HSV ist heute zu Gast beim SV Elversberg. Wie Ihr das Duell der 2. Bundesliga heute per Übertragung im Free-TV, Livestream oder via Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

SV Elversberg vs. HSV heute live, Übertragung: Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Der HSV verpasste den Aufstieg in die Bundesliga erneut knapp in der vergangenen Saison, die Hamburger scheinen die Enttäuschung jedoch schon gut abgeschüttelt zu haben. Nach 5 Spielen stehen bereits 13 Punkte auf dem Konto des HSV an der Tabellenspitze. Beim Aufsteiger Elversberg läuft es bisher nicht annähernd so gut, die Saarländer haben nach fünf Partien erst vier Zähler gesammelt.

Der HSV kommt demnach als klarer Favorit zum SV Elversberg, das Duell wird um 13 Uhr in der Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde in Spiesen-Elversberg angepfiffen.

SV Elversberg vs. HSV heute live, Übertragung: 2. Bundesliga im Free-TV

SV Elversberg vs. HSV ist heute nicht live im Free-TV zu sehen. Das gilt aktuell nur für das Topspiel der 2. Bundesliga am Samstagabend.

SV Elversberg vs. HSV heute live, Übertragung: 2. Bundesliga im Livestream

Sonst ist wie gewohnt Sky die Heimat der 2. Bundesliga. Der kostenpflichtige Sender zeigt SV Elversberg vs. HSV heute live und exklusiv in voller Länge ab 12.30 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 3 mit Kommentator Klaus Veltman. Ihr könnt alternativ auch bei der Konferenz der 2. Liga auf Sky Sport Bundesliga 2 einschalten, wo zusätzlich zwei Parallelspiele verfolgt werden können.

Beide Formate könnt Ihr auch als Livestreams abrufen, entweder via SkyGo oder der Wow-App.

SV Elversberg vs. HSV heute live, Übertragung: 2. Bundesliga im Liveticker

Falls Ihr unterwegs seid, bieten Euch die SPOX-Liveticker die perfekte Alternative! Auch dort könnt Ihr wählen zwischen dem Einzelspiel SV Elversberg vs. HSV oder der Konferenz zur 2. Liga.

Hier entlang zum Liveticker Elversberg vs. HSV!

Hier entlang zum Liveticker der Konferenz!

SV Elversberg vs. HSV heute live, Übertragung: 2. Bundesliga im Free-TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: SV Elversberg vs. HSV

SV Elversberg vs. HSV Wettbewerb: 2. Bundesliga

2. Bundesliga Spieltag: 6

6 Datum: 16. September 2023

16. September 2023 Anpfiff: 13 Uhr

13 Uhr Ort: Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde (Spiesen-Elversberg)

Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde (Spiesen-Elversberg) TV: Sky

Livestream: Sky

Liveticker: SPOX

2. Bundesliga: Die Tabelle am 6. Spieltag