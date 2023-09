Schalke ließ angeblich Abschied von Thomas Reis nicht zu - Sandro Schwarz wohl nicht Nachfolger

Thomas Reis, in dieser Woche vom FC Schalke 04 entlassener Cheftrainer, hat sich nach Informationen von Sport1 nicht von seiner Mannschaft verabschieden dürfen. Der Verein habe dem Coach diesen Wunsch verwehrt.

Auf der Suche nach einem Nachfolger für Reis soll es für die Königsblauen auch nicht rund laufen. Der als einer der Top-Kandidaten gehandelte Sandro Schwarz hat S04 nach übereinstimmenden Medienberichten eine Absage erteilt.

Bei einer Pressekonferenz in der vergangenen Woche hatte Schalke-Sportvorstand Peter Knäbel von einer "menschlich und inhaltlich festgefahrenen Situation" mit Reis gesprochen, was zur Trennung geführt habe. Laut Sport1 habe es tiefe Risse zwischen Team und Trainer gegeben - und deswegen habe sich Reis auch nicht von der Mannschaft verabschieden dürfen.

"Ich habe von meiner Entlassung Mittwochfrüh erfahren. Natürlich war ich dann erst einmal sehr überrascht und enttäuscht. Ich wäre sehr gerne noch lange Trainer auf Schalke geblieben", hatte Reis dem SID mitgeteilt.

© getty

Nach dem Abstieg ist die sportliche Situation auf Schalke vor dem Spieltag am Wochenende erneut alles andere als rosig: Als Tabellen-16. treten die Königsblauen am Freitag beim SC Paderborn an.

Vier Namen werden auf Schalke gehandelt

Sandro Schwarz war angeblich einer der Top-Kandidaten für die Reis-Nachfolge, da er Schalkes Sportdirektor Andre Hechelmann aus der gemeinsamen Zeit bei Mainz 05 kennt. Laut Sport1 werden auch Robert Klauß, Franco Foda, Stefan Kuntz und Felix Magath als neuer S04-Trainer gehandelt.