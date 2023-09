Schalke 04 vs. 1. FC Magdeburg heute live, Übertragung: 2. Bundesliga im Free-TV, Livestream und Liveticker

Der FC Schalke 04 empfängt heute in der 2. Bundesliga den 1. FC Magdeburg. Hier erfahrt Ihr, wo die Begegnung im Free-TV, Livestream und Liveticker mitzuverfolgen ist.

Wenn der FC Schalke 04 heute im Topspiel zuhause gegen den 1. FC Magdeburg spielt, trifft der Zwölfte der 2. Bundesliga auf den Tabellendritten. Eine Konstellation, die man sich vor der Saison eventuell eher andersrum vorgestellt hätte.

Doch die aktuelle Tabelle lügt nicht: In Gelsenkirchen läuft einiges noch nicht glatt. Die neuformierte Mannschaft von Trainer Thomas Reis muss sich noch besser kennenlernen und auch eine eigene Spielidentität entwickeln, um sowohl offensiv als auch defensiv kontrollierter zu agieren. In den ersten fünf Ligaspielen holte Bundesliga-Absteiger Schalke erst magere vier Pünktchen.

In Magdeburg hingegen ist der Auftakt in die neue Spielzeit mehr als gelungen. Der 1. FCM knöpft an seine starke zweite Saisonhälfte des vergangenen Jahres an und konnte bisher schon elf Punkte sammeln. Das Erfolgsrezept? Tore, Tore und noch mehr Tore. Den Blau-Weißen gelangen bereits 13 Ligatore, sechs davon alleine beim Heimspektakel gegen den anderen Bundesliga-Absteiger, Hertha BSC.

© getty

Schalke 04 vs. 1. FC Magdeburg heute live, Übertragung: 2. Bundesliga im Free-TV

Das Samstagabendspiel der zweiten Bundesliga wird heute im frei empfangbaren TV und bei einem Pay-TV-Sender übertragen. Im Free-TV läuft die Partie auf Sport 1. Und auch der kostenpflichtige Sportsender Sky strahlt die Begegnung aus.

Schalke 04 vs. 1. FC Magdeburg heute live, Übertragung: 2. Bundesliga im Livestream

Der Anbieter Sky stellt zwei Optionen bereit, das Match live mitzuverfolgen. Entweder man schaut das Spiel via SkyGo oder setzt auf den Livestream bei WOW. OneFootball bietet Euch ebenfalls die Option das Zweitligaspiel im Livestream zu sehen. Dort könnt Ihr die Partie als Einzelstream, ganz ohne Abo, verfolgen.

Schalke 04 vs. 1. FC Magdeburg heute live, Übertragung: 2. Bundesliga im Liveticker

Wenn Ihr keine wichtige Szene des Spiels verpassen wollt, seid ihr bei uns genau richtig! SPOX bietet FC Schalke 04 vs. 1. FC Magdeburg heute im Liveticker an.

Hier kommt Ihr zum Liveticker.

Schalke 04 vs. 1. FC Magdeburg heute live, Übertragung: Die Eckdaten zur Partie:

Wettbewerb: 2. Bundesliga, 6. Spieltag

2. Bundesliga, 6. Spieltag Anpfiff: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Ort: Veltins-Arena, Gelsenkirchen

Veltins-Arena, Gelsenkirchen Übertragung im Liveticker: SPOX

Übertragung im Free-TV: Sport 1

Übertragung im Pay-TV: Sky

Übertragung im Livestream: OneFootball, SkyGo und WOW

2. Bundesliga, 6. Spieltag: Die Tabelle