KSC vs. Kaiserslautern heute live, Übertragung: 2. Bundesliga im Free-TV, Livestream und Liveticker

Der 1. FC Kaiserslautern reist am 6. Spieltag der 2. Bundesliga zum KSC. Wie Ihr die Übertragung im Free-TV und Livestream sehen oder das Spiel per Livetickern verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

KSC vs. Kaiserslautern heute live, Übertragung: Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Die Roten Teufel aus Kaiserslautern haben sich nach den ersten fünf Spieltagen mit neun Punkten im oberen Drittel der 2. Bundesliga platziert, der Karlsruher SC ist im Mittelfeld mit sieben Zählern aus fünf Partien. Am heutigen Samstag ist der 1. FC Kaiserslautern zu Gast beim KSC im Wildparkstadion in Karlsruhe, das Spiel wird um 13 Uhr angepfiffen.

KSC vs. Kaiserslautern heute live, Übertragung: 2. Bundesliga im Free-TV

Das Spiel KSC vs. Kaiserslautern wird heute nicht live im Free-TV zu sehen sein. Dies trifft in dieser Saison nur auf Topspiel der 2. Bundesliga am Samstagabend zu, am 6. Spieltag das Duell zwischen Schalke 04 und Magdeburg.

KSC vs. Kaiserslautern heute live, Übertragung: 2. Bundesliga im Livestream

Für alle anderen Begegnungen der 2. Bundesliga ist Sky die Anlaufstelle. Der Bezahlsender zeigt KSC vs. Kaiserslautern heute live und exklusiv in voller Länge auf Sky Sport Bundesliga 5 mit Kommentator Heiko Mallwitz, die Übertragung beginnt um 12.30 Uhr. Ihr könnt Euch auch entscheiden für die Konferenz ab 12.30 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 2 mit Moderator Thomas Wagner, bei der ihr alle drei Parallelspiele am Samstagnachmittag seht.

Beide Angebote könnt Ihr auch als Livestreams abrufen, entweder mit der Wow-App oder mit SkyGo.

KSC vs. Kaiserslautern heute live, Übertragung: 2. Bundesliga im Liveticker

Falls Ihr nicht auf die Liveübertragung zugreifen könnt oder möchtet, stehen Euch weiterhin die SPOX-Liveticker zur Verfügung! Auch dort habt Ihr die Qual der Wahl zwischen dem Einzelspiel KSC vs. Kaiserslautern oder der Konferenz in Tickerform.

Hier entlang zum Liveticker KSC vs. Kaiserslautern!

Hier entlang zum Liveticker der Konferenz!

KSC vs. Kaiserslautern heute live, Übertragung: 2. Bundesliga im Free-TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: KSC vs. Kaiserslautern

KSC vs. Kaiserslautern Wettbewerb: 2. Bundesliga

2. Bundesliga Spieltag: 6

6 Datum: 16. September 2023

16. September 2023 Anpfiff: 13.00 Uhr

13.00 Uhr Ort: Wildparkstadion in Karlsruhe

Wildparkstadion in Karlsruhe TV: Sky

Livestream: Sky

Liveticker: SPOX

2. Bundesliga: Die Tabelle am 6. Spieltag