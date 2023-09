In der 2. Bundesliga kommt es heute zum Aufeinandertreffen zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Hansa Rostock. Alle Informationen zu der Übertragung der Partie und wo Ihr das Duell am 7. Spieltag live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Am heutigen Sonntag, den 24. September, duellieren sich am 7. Spieltag der 2. Bundesliga Kaiserslautern und Hansa Rostock. Die Begegnung ist für 13.30 Uhr im Fritz-Walter-Stadion in Kaiserslautern angesetzt.

Beide Teams haben in der 2. Bundesliga einen ordentlichen Saisonstart hingelegt. Die heutigen Gäste aus Rostock konnten bislang Dank dreier Siege neun Zähler sammeln. Kaiserslautern hat aktuell mit zehn Punkten gar einen Zähler mehr als die Rostocker auf dem Konto. Welches Team kann das Duell am heutigen Sonntag gewinnen?

Kaiserslautern vs. Hansa Rostock heute live im Free-TV, Übertragung: 2. Bundesliga im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Kaiserslautern: Krahl - Elvedi, K. Kraus, Tomiak - J. Zimmer, Niehues, Raschl, Puchacz - Ritter - Tachie, Ache

Kaiserslautern vs. Hansa Rostock heute live im Free-TV, Übertragung: 2. Bundesliga im TV und Livestream

Die Partie zwischen Kaiserslautern und Hansa Rostock zeigt Sky heute exklusiv im Pay-TV. Sky startet auf Sky Sport Bundesliga 2 (HD) mit seiner Übertragung um 13.00 Uhr. Christian Straßburger fungiert für Sky als Kommentator. Der Pay-TV-Sender bietet Euch alternativ die Option, das Duell in der Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD), Sky Sport Bundesliga (HD) und auf Sky Sport Bundesliga Top Event zu verfolgen.

© getty Kaiserslautern empfängt heute Hansa Rostock zum Duell.

Im Livestream überträgt Sky die heutige Zweitligapartie ebenfalls live und vollumfänglich. Den Livestream des Pay-TV-Senders findet Ihr in der Sky-Go-App und auf WOW. OneFootball bietet Euch darüber hinaus die Option das Spiel als Einzelstream live zu erleben.

Kaiserslautern vs. Hansa Rostock heute live im Free-TV, Übertragung: 2. Bundesliga im TV, Livestream und Liveticker - Die Infos im Überblick

Liveticker: SPOX

Kaiserslautern vs. Hansa Rostock heute live im Free-TV, Übertragung: 2. Bundesliga im Liveticker

SPOX verfolgt die Partie zwischen Kaiserslautern und Hansa Rostock heute für Euch im Liveticker. Wir halten Euch über das gesamte Spielgeschehen auf dem Laufenden. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

