HSV vs. Fortuna Düsseldorf heute live, Übertragung: 2. Bundesliga im Free-TV, Livestream und Liveticker

Topspiel in der 2. Bundesliga! Der Hamburger SV misst sich mit dem Tabellenführer Fortuna Düsseldorf. Wir zeigen Euch, wie Ihr die Begegnung live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt.

Zu Beginn des 8. Spieltags stehen sich in der 2. Bundesliga der Tabellendritte Hamburger SV und der Tabellenführer Fortuna Düsseldorf gegenüber. Der Anpfiff ist für 18.30 Uhr angesetzt, das Duell wird im Volksparkstadion in Hamburg ausgetragen.

Nach einem hervorragenden Start in die Saison ist in Hamburg wieder Ernüchterung eingekehrt. Auf drei Siege in Serie folgten zuletzt zwei Niederlagen. Das Team von Tim Walter will am heutigen Freitag (29. September) nun ausgerechnet gegen die Nummer eins der Tabelle wieder zurück auf die Siegerstraße finden. Nur ein Punkt trennt die beiden Kontrahenten, mit einem Sieg würden die Rothosen also vorbeiziehen.

© getty Der HSV will wieder zurück auf die Siegerstraße.

HSV vs. Fortuna Düsseldorf heute live, Übertragung: 2. Bundesliga im Free-TV und Livestream

Da bei Sky die Übertragungsrechte an der 2. Bundesliga liegen, ist der Pay-TV-Sender heute auch für die Übertragung des Duells zwischen dem HSV und Düsseldorf verantwortlich. Gezeigt wird die Partie bei Sky Sport Bundesliga 2 (HD), wo um 18 Uhr die Vorberichte starten.

Wer dazu auch das Parallelspiel zwischen dem SC Paderborn und dem FC Schalke 04 verfolgen möchte, hat die Möglichkeit, bei Sky Sport Bundesliga 1 (HD), Sky Sport Top Event oder Sky Sport Bundesliga (HD) die Konferenz aufzurufen.

Sky kümmert sich nicht nur um die Übertragung des Einzelspiels und der Konferenz im Pay-TV, sondern auch im Livestream. Das SkyGo-Abonnement oder WOW schalten Euch den Zugang zu diesem frei. Beide Optionen sind mit Kosten verbunden.

HSV vs. Fortuna Düsseldorf heute live, Übertragung: 2. Bundesliga im Liveticker

Eine weitere Möglichkeit, die Begegnung zwischen dem HSV und Fortuna Düsseldorf live zu verfolgen, bietet SPOX mit seinem Liveticker an. Tore, Elfmeter, Platzverweise - bei uns verpasst Ihr garantiert nichts.

Hier geht es zum Liveticker HSV vs. Fortuna Düsseldorf.

HSV vs. Fortuna Düsseldorf heute live, Übertragung: 2. Bundesliga im Free-TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Hamburger SV vs. Fortuna Düsseldorf

Hamburger SV vs. Fortuna Düsseldorf Wettbewerb: 2. Bundesliga

2. Bundesliga Spieltag: 8

8 Datum: 29. September 2023

29. September 2023 Uhrzeit: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Ort: Volksparkstadion (Hamburg)

Volksparkstadion (Hamburg) TV: Sky

Livestream: SkyGo, WOW, OneFootball

Liveticker: SPOX

2. Bundesliga: Die Tabelle vor dem 8. Spieltag