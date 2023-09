Hertha BSC vs. St. Pauli heute live, Übertragung: 2. Bundesliga im Free-TV, Livestream und Liveticker

Der 8. Spieltag steht in der 2. Bundesliga auf dem Plan, am heutigen Samstag treffen Hertha BSC und St. Pauli aufeinander. Alle Infos zur Übertragung im TV, Livestream und Liveticker bekommt Ihr hier.

Im Topspiel des 8. Spieltags geht es in der 2. Bundesliga zwischen Hertha BSC und dem FC St. Pauli zur Sache. Die Alte Dame hat Heimrecht, gespielt wird dementsprechend im Olympiastadion in Berlin. Um 20.30 Uhr erfolgt der Anpfiff.

Nach sieben Partien sind die beiden Klubs in der Tabelle schon ein gutes Stück auseinander: die Hamburger belegen vor Beginn des Spieltags den zweiten Rang, die Hertha ist auf Platz neun. Punktetechnisch ist der Abstand aber gar nicht ganz so groß, nur vier Zähler unterscheidet die beiden Klubs.

So viel zu den Voraussetzungen. Wo es das Ganze im Free-TV und Livestream zu sehen gibt? SPOX verrät es!

Hertha BSC vs. St. Pauli heute live, Übertragung: 2. Bundesliga im Free-TV und Livestream

Ihr wollt Hertha vs. Pauli im Free-TV sehen? Glück gehabt, die Topspiele der zweithöchsten deutschen Spielklasse werden nämlich von Sport1 gezeigt. Eine Stunde vor dem Anpfiff, also um 19.30 Uhr, starten die Vorberichte, sowohl im TV als auch im kostenlosen Livestream via sport1.de.

Darüber hinaus könnt Ihr natürlich auch zu Sky greifen, der Pay-TV-Sender ist Rechteinhaber der 2. Bundesliga. Auf Sky Sport Bundesliga 2 geht es eine halbe Stunde vorher los, auch hier gibt es einen Livestream: WOW und SkyGo sind die beiden Anlaufstellen.

Zu guter Letzt bietet OneFootball die Sky-Übertragungen der zweiten Liga einzeln an. Ihr müsst zwar ebenfalls bezahlen, allerdings braucht Ihr nicht extra ein Abonnement abzuschließen.

© getty Die Hertha empfängt heute St. Pauli.

2. Bundesliga: Hertha BSC vs. St. Pauli heute im Liveticker

Alternative? Die haben wir bei SPOX! Wir tickern nämlich alle Partien der 2. Bundesliga live mit, und auch das heutige Topspiel ist da natürlich keine Ausnahme.

Hier geht's zum Liveticker der Partie Hertha BSC vs. FC St. Pauli.

Hertha BSC vs. St. Pauli heute live, Übertragung: Wichtigste Infos

Begegnung: Hertha BSC vs. St. Pauli

Hertha BSC vs. St. Pauli Wettbewerb: 2. Bundesliga

2. Bundesliga Spieltag: 8

8 Datum: 30. September 2023

30. September 2023 Uhrzeit: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Ort: Olympiastadion, Berlin

Olympiastadion, Berlin TV: Sky, Sport1

Livestream: SkyGo, WOW, sport1.de, OneFootball

Liveticker: SPOX

