Hansa Rostock vs. Fortuna Düsseldorf heute live, Übertragung: 2. Bundesliga im Free-TV, Livestream und Liveticker

Fortuna Düsseldorf ist heute zu Gast bei Hansa Rostock in der 2. Liga. Hier bekommt Ihr alle Informationen zur Übertragung und wie Ihr das Spiel heute live im Free-TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Hansa Rostock vs. Fortuna Düsseldorf heute live, Übertragung: Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Hansa Rostock und Fortuna Düsseldorf gehören bisher zu den besseren Teams der jungen Saison in der 2. Liga, nun treffen die Teams aus Mecklenburg-Vorpommern und Nordrhein-Westfalen im direkten Duell aufeinander. Die Düsseldorfer reisen dafür ins Ostseestadion nach Rostock, Anpfiff ist dort am heutigen Samstag (16. September) um 13 Uhr.

Hansa Rostock vs. Fortuna Düsseldorf heute live, Übertragung: 2. Bundesliga im Free-TV

Hansa Rostock vs. Fortuna Düsseldorf ist heute nicht live im Free-TV zu sehen. Das ist aktuell nur der Fall beim Topspiel der 2. Bundesliga am Samstagabend.

Hansa Rostock vs. Fortuna Düsseldorf heute live, Übertragung: 2. Bundesliga im Livestream

Für alle anderen Spiele werdet Ihr fündig bei Sky. Der Pay-TV-Sender steigt mit der Übertragung zu Hansa Rostock vs. Fortuna Düsseldorf live und exklusiv in voller Länge um 12.30 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 4 ein mit Kommentator Jürgen Schmitz. Alternativ könnt Ihr das Duell auch gemeinsam mit den Parallelspielen verfolgen in der Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 2.

Beide Übertragungen könnt Ihr in Form eines Livestreams abrufen, entweder via SkyGo oder der Wow-App.

Hansa Rostock vs. Fortuna Düsseldorf heute live, Übertragung: 2. Bundesliga im Liveticker

Falls Ihr nicht auf die Livebilder zugreifen könnt oder wollt, bieten Euch die SPOX-Liveticker die perfekte Alternative! Auch dort habt Ihr die Wahl zwischen dem Einzelspiel Hansa Rostock vs. Fortuna Düsseldorf oder der Konferenz zur 2. Liga in Tickerform.

Hier entlang zum Liveticker Rostock vs. Düsseldorf!

Hier entlang zum Liveticker der Konferenz!

Hansa Rostock vs. Fortuna Düsseldorf heute live, Übertragung: 2. Bundesliga im Free-TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Hansa Rostock vs. Fortuna Düsseldorf

Hansa Rostock vs. Fortuna Düsseldorf Wettbewerb: 2. Bundesliga

2. Bundesliga Spieltag: 6

6 Datum: 16. September 2023

16. September 2023 Anpfiff: 13 Uhr

13 Uhr Ort: Ostseestadion in Rostock

Ostseestadion in Rostock TV: Sky

Livestream: Sky

Liveticker: SPOX

2. Bundesliga: Die Tabelle am 6. Spieltag

Hansa Rostock und Fortuna Düsseldorf sind beide erfolgreich in die Saison gestartet und sind nicht sehr weit entfernt von einem Aufstiegsplatz.