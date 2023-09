1. FC Magdeburg vs. SC Paderborn heute live im Free-TV, Übertragung: 2. Bundesliga im TV, Livestream und Liveticker

Der 1. FC Magdeburg empfängt den SC Paderborn am 7. Spieltag der 2. Liga. Ihr wollt Informationen zur Übertragung? Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Spiel heute im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

1. FC Magdeburg vs. SC Paderborn heute live im Free-TV, Übertragung: Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Der SC Paderborn würde am 7. Spieltag sicher gerne etwas Abstand zum unteren Tabellenende gewinnen, mit 7 Punkten nach 6 Spieltagen sind die Paderborner nur auf Platz 14 der 2. Liga. Ein Sieg gegen den 1. FC Magdeburg ist jedoch keine leichte Aufgabe, die Magdeburger orientieren sich mit 11 Zählern auf dem 5. Platz eher am oberen Tabellenende.

Das Duell am heutigen Freitag (22. September) wird um 18.30 Uhr in der MDCC-Arena in Magdeburg angepfiffen und eröffnet den 7. Spieltag der 2. Liga gemeinsam mit dem Parallelspiel Osnabrück vs. HSV.

1. FC Magdeburg vs. SC Paderborn heute live im Free-TV, Übertragung: 2. Bundesliga im Free-TV

1. FC Magdeburg vs. SC Paderborn läuft heute nicht live im Free-TV. Das gilt aktuell nur für das Topspiel der 2. Bundesliga am Samstagabend.

1. FC Magdeburg vs. SC Paderborn heute live im Free-TV, Übertragung: 2. Bundesliga im Livestream

Für jede andere Partie der 2. Bundesliga ist Sky Eure Anlaufstelle. Der Pay-TV-Service übertragt 1. FC Magdeburg vs. SC Paderborn bereits ab 18 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 3 mit Kommentator Joachim Hebel.

Als Abonnenten könnt Ihr auf Sky auch die Konferenz zur 2. Bundesliga am Freitagabend auswählen, wo ihr parallel auch die wichtigsten Szenen von Osnabrück vs. HSV sehen könnt. Die Konferenz beginnt um 18 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1 mit Moderator Thomas Wagner.

Beide Formate könnt Ihr mit der Wow-App oder mit SkyGo auch als Livestreams empfangen.

1. FC Magdeburg vs. SC Paderborn heute live im Free-TV, Übertragung: 2. Bundesliga im Liveticker

Falls Ihr nicht auf die Livebilder zugreifen könnt oder wollt, ist wie gewohnt der SPOX-Liveticker für Euch am Start! Im Minutentakt bekommt Ihr dort die wichtigsten Informationen rund um das Spielgeschehen aus Magdeburg.

Hier entlang zum Liveticker 1. FC Magdeburg vs. SC Paderborn!

1. FC Magdeburg vs. SC Paderborn heute live im Free-TV, Übertragung: 2. Bundesliga im Free-TV und Livestream - wichtige Infos

Begegnung: 1. FC Magdeburg vs. SC Paderborn

1. FC Magdeburg vs. SC Paderborn Wettbewerb: 2. Bundesliga

2. Bundesliga Spieltag: 7

7 Datum: 22. September 2023

22. September 2023 Anpfiff: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Ort: MDCC-Arena in Magdeburg

MDCC-Arena in Magdeburg TV: Sky

Livestream: Sky

Liveticker: SPOX

