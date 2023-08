SV Elversberg vs. Hansa Rostock heute live, Übertragung: 2. Bundesliga im Free-TV, Livestream und Liveticker

Der 2. Spieltag der 2. Bundesliga steht an. Unter anderem spielen der SV Elversberg und Hansa Rostock gegeneinander. Hier erfahrt Ihr, wo Ihr das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Während die Bundesliga noch auf ihren ersten Spieltag warten muss, steht in der 2. Bundesliga an diesem Wochenende bereits der 2. Spieltag an. Vergangene Woche sorgten unter anderem Greuther Fürth, der HSV und auch Hansa Rostock mit ihren Auftaktsiegen für ein erstes großes Ausrufezeichen in dieser Zweitliga-Saison.

Nach dem 2:0 Heimsieg gegen den 1.FC Nürnberg bekommt es Hansa heute mit dem SV Elversberg zu tun.

Die Saarländer sind in diesem Jahr zum ersten Mal in die 2.Bundesliga aufgestiegen. Kein Wunder: Mit rund 14 tausend Einwohnern ist Elversberg maximal als Kleinstadt zu betiteln. Umso erstaunlicher, dass der SVE direkt den Durchmarsch von der Regionalliga in die 2. Bundesliga geschafft hat. Ihre 3. Liga-Saison fing furios an und obwohl sie gegen Ende hin etwas schwächelten und den frühzeitigen Aufstieg mehrfach verpassten, holte sich Elversberg letztlich verdient den Meistertitel.

SV Elversberg vs. Hansa Rostock heute live: Die Übertragung im Free-TV

Die Partie zwischen dem SVE und der Hansa wird leider nicht im Free-TV übertragen.

Jedoch läuft das 2. Bundesliga-Spiel im Pay-TV, bei Sky Sport Bundesliga.

SV Elversberg vs. Hansa Rostock heute live: Die Übertragung im Livestream

Online ist die Begegnung auch nur in einem kostenpflichtigen Livestream mitzuverfolgen. Sky bietet nämlich via Sky Go und WOW eine Live-Übertragung des Spiels an.

© getty

SV Elversberg vs. Hansa Rostock heute live: Der Liveticker bei SPOX

Eine weitere Möglichkeit, live dabei zu sein, ist unser hauseigener Liveticker. Hier gibt es alle Updates zum Spiel im Minutentakt.

Hier geht es zum Liveticker des Spiels zwischen SV Elversberg und Hansa Rostock.

© getty

SV Elversberg vs. Hansa Rostock heute live: Weitere News zu den Vereinen

SV Elversberg vs. Hansa Rostock heute live: Der 2. Spieltag der zweiten Liga