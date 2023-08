HSV vs. Hertha BSC heute live, Übertragung: 2. Bundesliga im TV, Livestream und Liveticker

Spitzenspiel in der 2. Bundesliga: am 3. Spieltag empfängt der HSV zuhause Hertha BSC. Alle Infos zur Übertragung im TV, Livestream und Liveticker bekommt Ihr hier!

Ab 20.30 Uhr erwartet uns in der 2. Bundesliga noch ein richtiger Leckerbissen. Mit dem HSV und Hertha BSC treffen zwei Vereine mit Aufstiegsaspirationen aufeinander. Gespielt wird im Hamburger Volksparkstadion.

Zu diesem frühen Zeitpunkt konnte nur der Hamburger SV seinen Ambitionen mehr oder weniger gerecht werden. Die Rothosen haben neben einem 2:2-Remis gegen den Karlsruher SC auch einen Sieg über den FC Schalke 04 geholt und halten sich damit nahe der Tabellenspitze auf. Und die Alte Dame? Die hockt mit zwei Niederlagen aus zwei Spielen im Tabellenkeller und hofft nun auf die Wende.

Aber wer wird das Duell zwischen den beiden Aufstiegskandidaten heute im TV, Livestream und Liveticker zeigen? Und wie könnten die Aufstellungen aussehen? Das erfahrt Ihr hier!

HSV vs. Hertha BSC heute live, Übertragung: 2. Bundesliga im TV und Livestream

Spitzenspiel in der 2. Bundesliga! Das bedeutet, dass Ihr das Duell zwischen Hamburg und Berlin bei gleich zwei Sendern finden werdet: Sky und Sport1.

Der Pay-TV-Sender Sky besitzt auch in diesem Jahr wieder das Rechtepaket an Deutschlands zweithöchster Spielklasse und hat deshalb alle Spiele im Programm. Auf Sky Sport Bundesliga 2 könnt Ihr ab 20 Uhr zu den Vorberichten einschalten, Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga UHD schalten pünktlich zum Anpfiff in die Hansestadt - sowohl im TV als auch im Stream via SkyGo und WOW. Kommentator ist Stefan Hempel.

Wie bei jedem Samstagabendspiel der 2. Bundesliga habt Ihr aber noch eine kostenfreie Alternative: Sport1. Der Sportsender beginnt schon um 19.30 Uhr mit den Vorberichten, auch hier habt Ihr die Wahl zwischen dem linearen TV-Programm und dem Livestream auf der Website.

© getty Der HSV empfängt heute Hertha BSC.

HSV vs. Hertha BSC heute live, Übertragung: 2. Bundesliga im Liveticker

Auch bei SPOX begleiten wir das Duell live, und zwar im Ticker! So müsst Ihr keine wichtige Aktion verpassen:

Hier geht's zum Liveticker des Spiels zwischen dem Hamburger SV und Hertha BSC.

HSV vs. Hertha BSC heute live, Übertragung: Voraussichtliche Aufstellungen

HSV: Heuer Fernandes - van der Brempt, Ramos, Hadzikadunic, Muheim - Meffert - Reis, Benes - Jatta, Glatzel, Dompé

Heuer Fernandes - van der Brempt, Ramos, Hadzikadunic, Muheim - Meffert - Reis, Benes - Jatta, Glatzel, Dompé Hertha BSC: Ernst - Kenny, Leistner, M. Dardai, Dudziak - Klemens - S. Serdar - Richter - P. Dardai, Reese - Tabakovic

HSV vs. Hertha BSC heute live, Übertragung: Wichtigste Infos

Partie: HSV vs. Hertha BSC

HSV vs. Hertha BSC Wettbewerb: 2. Bundesliga, 3. Spieltag

2. Bundesliga, 3. Spieltag Anpfiff: 20:30 Uhr

20:30 Uhr Ort: Volksparkstadion, Hamburg

Volksparkstadion, Hamburg Übertragung im Pay-TV: Sky, Sport1

Übertragung im Livestream: SkyGo, WOW, Sport1

Liveticker: SPOX

