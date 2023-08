Hansa Rostock vs. VfL Osnabrück heute live, Übertragung: 2. Bundesliga im Free-TV, Livestream und Liveticker

Hansa Rostock empfängt am 4. Spieltag der 2. Bundesliga den VfL Osnabrück. Wie Ihr die Begegnung live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Am heutigen Sonntag, den 26. August, stehen sich in der 2. Bundesliga Hansa Rostock und der VfL Osnabrück gegenüber. Die Partie des 4. Spieltags wird um 13 Uhr angepfiffen, dafür genutzt wird das Ostseestadion in Rostock.

Die Rostocker haben von den beiden Mannschaften eindeutig den besseren Start in die neue Saison erwischt. Von potenziellen neun Zählern holte man sechs. Dagegen hat Osnabrück nur einen Punkt auf dem Konto - nur Hertha BSC liegt hinter den Lila-Weißen.

Hansa Rostock vs. VfL Osnabrück heute live, Übertragung: 2. Bundesliga im Free-TV und Livestream

Wer von Anfang bis zum Schlusspfiff live mit dabei sein möchte, kommt nicht um Sky herum. Beim Pay-TV-Sender werden im Laufe der Saison alle Spiele der 2. Bundesliga gezeigt. Was Rostock vs. Osnabrück betrifft, geht die Action auf dem Kanal Sky Sport Bundesliga 5 (HD) um 12.30 Uhr los. Kommentator des Spiels ist Jürgen Schmitz. Sollte es daran Interesse geben, auch die Parallelspiele zu verfolgen, seid Ihr bei Sky Sport Top Event oder Sky Sport Bundesliga 2 (HD) genau richtig. Dort läuft nämlich die Konferenz.

Auf den Livestream von Sky könnt Ihr mit einem SkyGo-Abonnement oder mithilfe von WOW zugreifen.

Eine Übertragung im Free-TV wird nicht geboten, dafür ist neben Sky aber auch OneFootball im Einsatz. Auch für OneFootball muss bezahlt werden, allerdings nicht in Form eines Abonnements, sondern in Form einer einmaligen Zahlung für das Spiel.

Hansa Rostock vs. VfL Osnabrück heute live, Übertragung: 2. Bundesliga im Liveticker

SPOX beschreibt das Spielgeschehen mit dem detaillierten Ticker live mit. Tore, Elfmeter, Platzverweise, Ein- und Auswechslungen - bei uns verpasst Ihr nichts.

Hier geht es zum Liveticker des Spiels zwischen Hansa Rostock und dem VfL Osnabrück.

Hansa Rostock vs. VfL Osnabrück heute live, Übertragung: 2. Bundesliga im Free-TV und Livestream - Voraussichtliche Aufstellungen

Rostock: Kolke - van der Werff, Roßbach, Rossipal - Neidhart, Dressel, Bachmann, K. Schumacher - Ingelsson - Pröger, Perea

Osnabrück: Grill - Ajdini, Gyamfi, Wiemann, Kleinhansl - L. Kunze, Thalhammer, Tesche - Niemann, Wriedt, Engelhardt

Hansa Rostock vs. VfL Osnabrück heute live, Übertragung: 2. Bundesliga im Free-TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Hansa Rostock vs. VfL Osnabrück

Hansa Rostock vs. VfL Osnabrück Wettbewerb: 2. Bundesliga

2. Bundesliga Spieltag: 4

4 Datum: 26. August 2023

26. August 2023 Uhrzeit: 13 Uhr

13 Uhr Ort: Ostseestadion (Rostock)

Ostseestadion (Rostock) TV: Sky

Livestream: SkyGo, WOW, OneFootball

Liveticker: SPOX

2. Bundesliga: Die Tabelle am 4. Spieltag