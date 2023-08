Hannover 96 vs. HSV heute live, Übertragung: 2. Bundesliga im Free-TV, Livestream und Liveticker

Hannover 96 empfängt heute in der 2. Bundesliga den Hamburger SV. Wie Ihr die Partie live im Free-TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, verraten wie hier.

In der 2. Bundesliga geht es am 26. August, wieder so richtig zur Sache, wenn der Hamburger SV zu Gast bei Hannover 96 ist. Die Partie der beiden noch ungeschlagenen Mannschaften wird um 20.30 Uhr angepfiffen und in der Heinz von Heiden Arena in Hannover ausgetragen.

Die Hamburger, die auch in dieser Saison den Aufstieg in die Bundesliga anvisieren, ließen bislang in drei Spielen erst zwei Punkte liegen - einzig beim 2:2-Unentschieden gegen den Karlsruher SC am 2. Spieltag. Die anderen Partien gegen den FC Schalke 04 und Hertha BSC gewann man.

Die Hannoveraner konnten dagegen einen Sieg gegen Hansa Rostock einfahren, trennten sich ansonsten aber gegen den SV Elversberg und den 1. FC Nürnberg zweimal unentschieden.

© getty Der HSV wagt einen weiteren Versuch, in die Bundesliga zurückzukehren.

Hannover 96 vs. HSV heute live, Übertragung: 2. Bundesliga im Free-TV und Livestream

Das Duell zwischen Hannover 96 und dem HSV gehört zu den Zweitligaspielen, die im Free-TV gezeigt werden, da es sich um das Abendspiel am Samstag handelt. Das Privileg der Übertragung hat der Privatsender Sport1, der ab 19.30 Uhr Vorberichte und Livebilder aus dem Stadion ausstrahlt. Der Sport1-Livestream, der parallel dazu läuft, ist kostenlos.

Nicht kostenlos ist dagegen der Zugang zu Sky. Weil der Pay-TV-Sender alle Spiele der zweithöchsten Spielklasse anbietet, ist natürlich auch Hannover vs. HSV dort zu sehen. Genauer gesagt bei Sky Sport Top Event, Sky Sport Bundesliga UHD und Sky Sport Bundesliga 2 (HD). Stefan Hempel wird dabei als Kommentator eingesetzt. Der Livestream von Sky ist ebenfalls mit einer Kostenbarriere versperrt, der jedoch mit einem SkyGo-Abonnement oder WOW umgangen werden kann.

Weiters überträgt auch OneFootball. Dort lässt sich das Spiel einzeln kaufen, ein Abo mit langfristiger Bindung ist nicht nötig.

Hannover 96 vs. HSV heute live, Übertragung: 2. Bundesliga im Liveticker

SPOX ist heute ebenfalls mit dabei, wenn Hannover 96 und der HSV um wichtige Punkte für die Meisterschaft streiten. Wir tickern die Begegnung nämlich live mit.

Hier geht es zum Liveticker des Zweitligaspiels zwischen Hannover 96 und dem HSV.

Hannover 96 vs. HSV heute live, Übertragung: 2. Bundesliga im Free-TV und Livestream - Voraussichtliche Aufstellungen

Zieler - Neumann, Halstenberg, Arrey-Mbi - Dehm, Köhn - F. Kunze, Leopold - Schaub - Tresoldi, Teuchert HSV: Heuer Fernandes - van der Brempt, Ramos, Hadzikadunic, Muheim - Meffert - Reis, Benes - Jatta, Glatzel, Dompé

Hannover 96 vs. HSV heute live, Übertragung: 2. Bundesliga im Free-TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Hannover 96 vs. Hamburger SV

Hannover 96 vs. Hamburger SV Wettbewerb: 2. Bundesliga

2. Bundesliga Spieltag: 4

4 Datum: 26. August 2023

26. August 2023 Uhrzeit: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Ort: Heinz von Heiden Arena, Hannover

Heinz von Heiden Arena, Hannover TV: Sky, Sport1

Livestream: SkyGo, WOW, Sport1, OneFootball

Liveticker: SPOX

