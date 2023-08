1. FC Magdeburg vs. Eintracht Braunschweig heute live, Übertragung: 2. Bundesliga im Free-TV, Livestream und Liveticker

Zum Abschluss geht es in der 2. Bundesliga am heutigen Sonntag unter anderem zwischen dem 1. FC Magdeburg und Eintracht Braunschweig rund. Übertragung im Free-TV oder Livestream? Alle Infos gibt's hier.

Drei Spiele stehen am heutigen Sonntag in der 2. Bundesliga noch an, eines davon ist das Duell zwischen dem 1. FC Magdeburg und Eintracht Braunschweig. Wie immer richten die Magdeburger die Begegnung in der heimischen MDCC-Arena aus, der Anpfiff ist für 13.30 Uhr angesetzt.

Für beide Mannschaften hätte der Saisonstart besser laufen können. Während der FCM gegen den SV Wehen Wiesbaden immerhin ein 1:1 erspielte, verlor Eintracht Braunschweig vor den Heimfans 0:1 gegen Holstein Kiel.

Jetzt bleibt im Grunde nur noch zu klären, wo das Ganze im TV und Livestream zu sehen ist. Das erklärt dieser Artikel.

1. FC Magdeburg vs. Eintracht Braunschweig heute live, Übertragung: 2. Bundesliga im Free-TV und Livestream

Schlechte Nachrichten: Das Duell zwischen dem FCM und der Eintracht könnt Ihr heute nicht im Free-TV verfolgen, stattdessen zeigt Sky es exklusiv. Weil zur gleichen Zeit weitere Zweitligaspiele anstehen, bietet der Pay-TV-Sender eine Konferenz auf Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Top Event an, das Einzelspiel ist auf Sky Sport Bundesliga 3 zu finden. Dort kommentiert Timo Schäfers.

Alternativ könnt Ihr auf das Programm auch online zugreifen, allerdings sind auch die beiden Livestream-Optionen, SkyGo und WOW, mit einem Abo verbunden.

Auf dieses könnt Ihr mit OneFootball verzichten. Die Plattform bietet das Spiel nämlich einzeln an.

© imago images Eintracht Braunschweig muss heute beim FC Magdeburg ran.

1. FC Magdeburg vs. Eintracht Braunschweig heute live, Übertragung: 2. Bundesliga im Liveticker

Keine Lust, Geld für die Übertragung auszugeben? Dann haben wir was für Euch: unseren Liveticker. Damit müsst Ihr keine Aktion verpassen!

Hier geht's zum Liveticker der Partie 1. FC Magdeburg vs. Eintracht Braunschweig.

1. FC Magdeburg vs. Eintracht Braunschweig heute live, Übertragung: Voraussichtliche Aufstellungen

Magdeburg: Reimann - Bockhorn, Lawrence, Heber, Bell Bell - Elfadli - Gnaka, Condé - Ceka, Schuler, Atik

Reimann - Bockhorn, Lawrence, Heber, Bell Bell - Elfadli - Gnaka, Condé - Ceka, Schuler, Atik Braunschweig: R. Hoffmann - Wiebe, Behrendt, Kijewski - Rittmüller, Griesbeck, Nikolaou, Donkor - Gomez, Ujah, K. Endo

1. FC Magdeburg vs. Eintracht Braunschweig heute live, Übertragung: Wichtigste Infos

Begegnung: 1. FC Magdeburg vs. Eintracht Braunschweig

1. FC Magdeburg vs. Eintracht Braunschweig Wettbewerb: 2. Bundesliga

2. Bundesliga Spieltag: 2

2 Datum: 6. August 2023

6. August 2023 Uhrzeit: 13.30 Uhr

13.30 Uhr Ort: MDCC-Arena, Magdeburg

MDCC-Arena, Magdeburg TV: Sky

Livestream: SkyGo, WOW, OneFootball

Liveticker: SPOX

2. Bundesliga: Die Tabelle vor dem 2. Spieltag