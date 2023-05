In der Relegation für die 2. Bundesliga treten Arminia Bielefeld und der SV Wehen Wiesbaden gegeneinander an. Hier erfahrt Ihr, wer die beiden Spiele live im TV und Livestream zeigt / überträgt.

Wer holt sich das 18. Ticket für die 2. Bundesliga? Dieser Frage gehen Arminia Bielefeld, Tabellen-16. der 2. Bundesliga, und der SV Wehen Wiesbaden, Tabellenvierter der 3. Liga - nachdem der SC Freiburg II jedoch nicht aufsteigen darf, ist Wiesbaden um einen Platz aufgerückt -, in der Relegation auf der Grund.

In zwei Spielen wird darüber entschieden, wer in der Saison 2023/24 in der zweithöchsten Spielklasse mitspielen darf. Die Auswärtstorregel spielt dabei keine Rolle. Bei einem Unentschieden bringt entweder zuerst die Verlängerung oder danach ein Elfmeterschießen die Entscheidung.

Die Zweitliga-Relegation wird am Freitag, den 2. Juni, in der Brita-Arena in Wiesbaden um 20.45 Uhr mit dem Hinspiel eröffnet. Das Rückspiel steigt am Dienstag, den 6. Juni, in der Schüco-Arena in Bielefeld.

Wer zeigt / überträgt 2. Bundesliga Relegation Arminia Bielefeld vs. Wehen Wiesbaden live im TV und Livestream?

Wer zu den Relegationsspielen der 2. Bundesliga eine Übertragung sucht, wird unter anderem bei Sky fündig. Der Pay-TV-Sender zeigt die Partien auf den Sendern Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga (HD). In beiden Fällen startet die Sendung um 20.15 Uhr mit den Vorberichten zum Spiel.

Den Livestream von Sky, der ebenfalls Hin- und Rückspiel überträgt, ist mit einem SkyGo-Abonnement oder mithilfe von WOW freischaltbar. Beide Optionen sind mit Kosten verbunden.

© getty Arminia Bielefeld will den Abstieg verhindern.

Wer jedoch eine Free-TV-Übertragung bevorzugt, wird ebenfalls nicht enttäuscht. Sat.1 hat die Aufgabe übernommen und liefert nebenbei bei ran.de und JOYN auch eine Übertragung im kostenlosen Livestream an.

Wer zeigt / überträgt 2. Bundesliga Relegation Arminia Bielefeld vs. Wehen Wiesbaden live im TV und Livestream? Wichtigste Infos Hinspiel

Begegnung: SV Wehen Wiesbaden vs. Arminia Bielefeld

SV Wehen Wiesbaden vs. Arminia Bielefeld Wettbewerb: 2. Bundesliga-Relegation, Hinspiel

2. Bundesliga-Relegation, Hinspiel Datum: 2.6.2023

2.6.2023 Uhrzeit: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: Brita-Arena, Wiesbaden (Hinspiel)

Brita-Arena, Wiesbaden (Hinspiel) TV: Sky, Sat.1

Livestream: SkyGo, WOW, ran.de, JOYN

Wer zeigt / überträgt 2. Bundesliga Relegation Arminia Bielefeld vs. Wehen Wiesbaden live im TV und Livestream? Wichtigste Infos Rückspiel

Begegnung: Arminia Bielefeld vs. SV Wehen Wiesbaden

Arminia Bielefeld vs. SV Wehen Wiesbaden Wettbewerb: 2. Bundesliga-Relegation, Rückspiel

2. Bundesliga-Relegation, Rückspiel Datum: 6.6. 2023

6.6. 2023 Uhrzeit: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: Schüco-Arena, Bielefeld (Rückspiel)

Schüco-Arena, Bielefeld (Rückspiel) TV: Sky, Sat.1

Livestream: SkyGo, WOW, ran.de, JOYN

2. Bundesliga Relegation: Die Termine