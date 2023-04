Zum Abschluss des 26. Spieltags treffen in der 2. Bundesliga der 1. FC Magdeburg und Hansa Rostock aufeinander. Der Liveticker von SPOX!

Abstiegskampf in der 2. Bundesliga - wer kann sich im direkten Duell durchsetzen? Magdeburg vs. Rostock hier im Liveticker!

1. FC Magdeburg vs. Hansa Rostock: 2. Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Ein direktes Duell im Kampf gegen den Abstieg steht an, der Tabellendreizehnte empfängt den -siebzehnten. Was nach einem relativ komfortablen Abstand für Magdeburg klingt, ist in der Praxis schnell aufgeholt: Nur drei Zähler trennen die beiden Klubs. Wer wird sich die Punkte sichern? Kurz vor Spielbeginn melden wir uns hier mit den Aufstellungen zurück!

Vor Beginn: Heute geht es in der Heimstätte des 1. FC Magdeburg zur Sache, der MDCC-Arena. Um 13.30 Uhr pfeift Schiedsrichter Arne Aarnink das Spiel dort an.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Spiel zwischen dem 1. FC Magdeburg und Hansa Rostock!

1. FC Magdeburg vs. Hansa Rostock: 2. Bundesliga heute im TV und Livestream

Die 2. Bundesliga ist auch in diesem Jahr bei Sky beheimatet. Auf Sky Sport Top Event könnt Ihr zur Konferenzschaltung einschalten, das Einzelspiel gibt's auf Sky Sport Bundesliga 2. Ab 13 Uhr startet dort die Vorberichterstattung, pünktlich zum Anpfiff übernimmt Kommentator Markus Gaupp.

Parallel könnt Ihr das Programm auch bei SkyGo oder WOW streamen. Beide Optionen sind aber ebenfalls kostenpflichtig.

2. Bundesliga, 1. FC Magdeburg vs. Hansa Rostock: Voraussichtliche Aufstellungen

Magdeburg: Reimann - Bockhorn, Heber, Lawrence, El Hankouri - Gnaka, Elfadli - Krempicki - Ceka, Kwarteng, Atik

Reimann - Bockhorn, Heber, Lawrence, El Hankouri - Gnaka, Elfadli - Krempicki - Ceka, Kwarteng, Atik Rostock: Kolke - Neidhart, Malone, van Drongelen, Roßbach - Dressel, Fröde - Pröger, Ingelsson, K. Schumacher - Verhoek

