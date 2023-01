Arminia Bielefeld trennt sich von Co-Trainer Michael Henke

Zweitligist Arminia Bielefeld und Co-Trainer Michael Henke gehen mit sofortiger Wirkung getrennte Wege. Wie die Ostwestfalen am Mittwoch mitteilten, wurde die Entscheidung von Cheftrainer Daniel Scherning getroffen: "Ich wollte in meinem Trainerteam eine Veränderung."

Ob der 65 Jahre alte Henke, der als langjähriger Assistent von Ottmar Hitzfeld beim BVB und beim FC Bayern zahlreiche Titel gewann und tief in der Region verwurzelt ist, dem Verein in anderer Funktion erhalten bleibt, ließ der Klub in seinem Statement offen.

Bereits zuvor hatte die Arminia die Verpflichtung von Stürmer Christopher Schepp vom Regionalligisten TuS BW Lohne bekannt gegeben. Der 22-Jährige, der mit der Empfehlung von zwölf Toren in 19 Regionalliga-Partien auf die Alm kommt, soll sich beim Tabellen-16. in Ruhe entwickeln. Er wird wohl zunächst den freien Kaderplatz des vorzeitig abgewanderten Mateo Klimowicz (22) übernehmen.