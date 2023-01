Im türkischen Belek verweilen Kaiserslautern und der TSV 1860 München im Trainingslager. Optimal für ein Testspiel. Alle Infos zur Übertragung heute live im TV und Livestream und zum Testspiel findet Ihr hier.

Der 1. FC Kaiserslautern ist zurück in der 2. Bundesliga und will auch in der Rückrunde zeigen, dass die Roten Teufel mindestens in Liga zwei gehören. Dafür ist das Team von Trainer Dirk Schuster am 4. Januar ins Trainingslager in die Türkei nach Belek gestartet.

Auch ein anderer Traditionsverein bereitet sich in Belek auf die Rückrunde vor: Der TSV 1860 München hofft in diesem Jahr, es dem 1.FCK gleichzutun und aus der 3. Liga in die zweite Bundesliga aufzusteigen.

Im Regnum Carya Hotel in Belek testen die beiden Mannschaften im vorletzten Testspiel vor dem Rückrundenstart um 14 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Für die Sechzger geht es am gleichen Tag noch gegen das rumänische Team UTA Arad. Die Roten Teufel testen am Donnerstag, den 5 Januar abschließend gegen die Ungarn Mezökövesd-Zsory SE.

Kaiserslautern steht in der Tabelle der 2. Bundesliga auf einem hervorragenden vierten Platz. Zum Auftakt der Rückrunde wartet mit Hannover 96 der direkte Tabellennachbar und kann mit einem Sieg an den Aufsteigern aus der Pfalz vorbeiziehen.

Nach einem außergewöhnlichen Start steht der TSV 1860 München nur noch auf dem sechsten Tabellenplatz. Auch auf den TSV 1860 München wartet mit dem SV Waldhof Mannheim ein Konkurrent, der mit einem Sieg auf drei Punkte herankommen könnte.

Alle Infos zur Übertragung des Testspiels heute live im TV und Livestream, bekommt Ihr hier.

Kaiserslautern vs. TSV 1860 München, Übertragung: Testspiel heute live im TV und Livestream

Das Testspiel zwischen Kaiserslautern und 1860 München findet in einer Hotelanlage statt. Von daher wird es wohl schwer möglich sein, die Partie rentabel zu übertragen. Insofern gibt es bisher keinen Sender, der das Spiel anbietet.

Auch über einen Livestream ist, Stand jetzt, nichts bekannt. Allerdings plant der TSV 1860, das Spiel zu streamen. Genauere Informationen gibt es dazu jedoch noch nicht. Über diesen Link gelangt Ihr auf die offizielle Homepage, wo kurz vor der Partie genauere Infos veröffentlicht werden sollen.

Kaiserslautern vs. TSV 1860 München, Übertragung: Testspiel heute live im TV und Livestream - Infos zum Spiel

Begegnung : 1. FC Kaiserslautern vs. TSV 1860 München

: 1. FC Kaiserslautern vs. TSV 1860 München Wettbewerb : Testspiel

: Testspiel Ort : Regnum Carya Hotel, Belek

: Regnum Carya Hotel, Belek Anpfiff : 14 Uhr

: 14 Uhr TV : -

: - Livestream : (voraussichtlich) tsv1860.de

: (voraussichtlich) Liveticker: -

2. Bundesliga: Die aktuelle Tabelle

Platz Team Spiele Tordifferenz Punkte 1 SV Darmstadt 98 17 +12 36 2 Hamburger SV 17 +10 34 3 1. FC Heidenheim 1846 17 +13 33 4 1. FC Kaiserslautern 17 +6 29 5 Hannover 96 17 +7 28 6 SC Paderborn 07 17 +13 26 7 Fortuna Düsseldorf 17 +6 26 8 Holstein Kiel 17 +2 25 9 FC Hansa Rostock 17 -6 21 10 SpVgg Greuther Fürth 17 -4 20 11 1. FC Nürnberg 17 -9 19 12 SSV Jahn Regensburg 17 -10 19 13 Karlsruher SC 17 -4 18 14 Eintracht Braunschweig 17 -8 18 15 FC St. Pauli 17 -2 17 16 Arminia Bielefeld 17 -5 17 17 Magdeburg 17 -13 17 18 SV Sandhausen 17 -8 16

3. Liga: Die aktuelle Tabelle