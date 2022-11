Englische Woche in der 2. Bundesliga! Am frühen Abend empfängt der 1. FC Kaiserslautern die Mannschaft vom Karlsruher SC. Hier könnt Ihr die Partie im Liveticker verfolgen.

Kaiserslautern vs. KSC: 2. Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Für den KSC ergibt sich erneut die Möglichkeit, der zuletzt steil abfallenden Formkurve Auftrieb zu verleihen. So verlor die Mannschaft von Christian Eichner die letzten fünf Pflichtspiele am Stück. Aus Sicht des Trainers braucht es deshalb nun umso mehr "Giftigkeit und Galligkeit" in den Zweikämpfen. Doch reicht das aus?

Vor Beginn: Ausgetragen wird das Duell ab 18.30 Uhr im Fritz-Walter-Stadion auf dem Betzenberg in Kaiserslautern. Als Schiedsrichter ist Robert Schröder im Einsatz.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie zwischen Kaiserslautern und dem KSC.

Kaiserslautern vs. KSC: 2. Bundesliga heute im Liveticker - Offizielle Aufstellungen

Kaiserslautern: Luthe - J. Zimmer, Bormuth, Tomiak, D. Schad - Ritter, Niehues, Hercher, Klement, Hanslik - Boyd

Luthe - J. Zimmer, Bormuth, Tomiak, D. Schad - Ritter, Niehues, Hercher, Klement, Hanslik - Boyd Karlsruhe: Gersbeck - Thiede, Kobald, M. Franke, Heise - Breithaupt, Schleusener, Gondorf, Wanitzek, Choi - Batmaz

Kaiserslautern vs. KSC: 2. Bundesliga heute im Liveticker - Übertragung im TV und Livestream

