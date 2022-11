Der Hamburger SV empfängt am heutigen 17. Spieltag der 2. Bundesliga den SV Sandhausen. Hier könnt Ihr das Spiel im Liveticker verfolgen.

Der Hamburger SV will nach der 0:1-Niederlage gegen die SpVgg Greuther Fürth heute gegen den SV Sandhausen Wiedergutmachung betreiben. Gelingt den Rothosen der Sieg? SPOX tickert das Spielgeschehen live mit.

HSV vs. SV Sandhausen: 2. Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Im Kampf um Platz eins musste der Hamburger SV am vergangenen Mittwoch den nächsten Dämpfer hinnehmen. Gegen die SpVgg Greuther Fürth verloren die Hamburger mit 0:1, der Rückstand auf Tabellenführer SV Darmstadt ist dadurch auf vier Punkte herangewachsen. Trotz dreier Niederlagen in den vergangenen fünf Partien ist der HSV noch Zweiter in der Tabelle. Mit dem SV Sandhausen steht heute zudem ein mehr als machbarer Gegner (16.) gegenüber.

Vor Beginn: Um 13 Uhr ertönt im Hamburger Volksparkstadion der Pfiff zum Anstoß.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Zweitligaspiel am 17. Spieltag - dem letzten vor der WM in Katar - zwischen dem Hamburger SV und dem SV Sandhausen.

HSV vs. SV Sandhausen, 2. Bundesliga: Voraussichtliche Aufstellungen

Hamburger SV: Heuer Fernandes - Mikelbrencis, Vuskovic, Schonlau, Muheim - Meffert - Reis, Benes - Königsdörffer, Glatzel, Dompé

SV Sandhausen: Drewes - Höhn, Dumic, Zhirov - Ajdini, Ochs - Bachmann, Papela - D. Kinsombi, C. Kinsombi - Soukou

HSV vs. SV Sandhausen: 2. Bundesliga heute im TV und Livestream

Wer HSV vs. Sandhausen live und in voller Länge verfolgen möchte, wird bei Sky und OneFootball fündig. Bei Sky wird das Einzelspiel auf dem Kanal Sky Sport Bundesliga 3 (HD) gezeigt, dort geht die Übertragung um 12.30 Uhr mit Jürgen Schmitz als Kommentator los. Außerdem wird bei Sky Sport Bundesliga 2 (HD) die Samstagskonferenz mit den beiden Parallelspielen angeboten.

Im Livestream von Sky ist das Spiel jedoch ebenfalls zu sehen. Dafür wird entweder ein SkyGo-Abonnement oder WOW benötigt.

Bei OneFootball ist das Zweitligaspiel für einen Preis in Höhe von 3,99 Euro freischaltbar.

