Kaiserslautern vs. Jahn Regensburg, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Zum Abschluss des 12. Spieltags treffen heute in der 2. Bundesliga der 1. FC Kaiserslautern und der SSV Jahn Regensburg aufeinander. Wie Ihr die Begegnung live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, bekommt Ihr hier erklärt.

Sechs von insgesamt neun Spielen am 12. Spieltag sind beendet, fehlen also noch drei. Diese finden allesamt am heutigen Sonntag, den 16. Oktober, um 13.30 Uhr statt. Eine von diesen drei Duellen ist das zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem SSV Jahn Regensburg, das im Fritz-Walter-Stadion in Kaiserslautern ausgetragen wird.

Der 1. FC Kaiserslautern ist zwar bereits seit sieben Spielen ungeschlagen, in diesem Zeitraum holten sich die Roten Teufel jedoch nur einen einzigen Sieg, der Rest besteht aus Unentschieden. Deshalb liegt der 1. FCK trotz nur einer Niederlage im Mittelfeld der Tabelle. Der Gegner aus Regensburg ist mit vier Punkten Rückstand hinter Kaiserslautern.

© getty Der 1. FC Kaiserslautern hat die vergangenen sechs Spiele unentschieden gespielt.

Kaiserslautern vs. Jahn Regensburg, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

Wer Kaiserslautern vs. Regensburg live und in voller Länge verfolgen möchte, wird bei Sky fündig. Da beim Pay-TV-Sender die Übertragungsrechte an der 2. Bundesliga liegen, läuft dort auf dem Kanal Sky Sport Bundesliga 2 (HD) das Einzelspiel, das von Marcel Meinert kommentiert wird. Als Teil der Sonntagskonferenz ist die Begegnung zudem bei Sky Sport Top Event, Sky Sport Bundesliga (HD) und Sky Sport Bundesliga 1 (HD) zu sehen.

Sky kümmert sich darüber hinaus auch um die Übertragung im Livestream. Was Ihr benötigt, um im Stream das Einzelspiel oder die Konferenz zu schauen, ist entweder ein SkyGo-Abonnement oder WOW.

Doch Sky ist nicht der einzige Anbieter, der Kaiserslautern vs. Regensburg überträgt. Auch bei OneFootball wird die komplette Partie gezeigt. Anders als bei Sky wird in diesem Fall kein langfristiges Abo benötigt, eine Zahlung in Höhe von 3,99 Euro schaltet den Zugang frei.

Kaiserslautern vs. Jahn Regensburg, Übertragung: 2. Bundesliga heute im Liveticker

Einzelspiel und Konferenz - das Gleiche bietet Euch auch SPOX an, jedoch in Form von Livetickern. Tore, Elfmeter, Platzverweise, Wechsel - bei uns verpasst Ihr garantiert nichts.

Hier geht es zum Liveticker des Spiels zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem SSV Jahn Regensburg.

Hier geht es zur Sonntagskonferenz.

