Traditionsduell in der 2. Bundesliga! Der 1. FC Kaiserslautern empfängt den 1. FC Nürnberg. Hier könnt Ihr die gesamte Partie im Liveticker verfolgen.

Kaiserslautern vs. 1. FC Nürnberg: 2. Bundesliga JETZT im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Im Vorfeld des Traditionsduells überschüttete FCK-Coach Dirk Schuster den 1. FC Nürnberg regelrecht mit Lobpreisung. Der Verein sei ein "Schwergewicht" in der 2. Liga. Club-Trainer Markus Weinzierl will in den Aussagen jedoch eine psychologische Taktik erkannt haben. "Das ist ja das Programm von Dirk", meinte er sichtlich belustigt. Schuster mache den Gegner gern zum Favoriten, er fühle sich in der Außenseiterrolle wohler. "Das kennen wir und haben es vernommen. Im Endeffekt sind wir aber fünf Punkte hinter Kaiserslautern und haben eine schwierige Phase hinter uns", gab der 47-Jährige zeitgleich zu.

Vor Beginn: Ausgetragen wird das Match ab 13.30 Uhr. Als Spielort dient das Fritz-Walter-Stadion auf dem Betzenberg zu Kaiserslautern.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie Kaiserslautern gegen Nürnberg.

Kaiserslautern vs. 1. FC Nürnberg: 2. Bundesliga JETZT im Liveticker - Offizielle Aufstellungen

Kaiserslautern: Luthe - Durm, Bormuth, Tomiak, Zuck - Niehues, Ritter, J. Zimmer, Klement, Redondo - Boyd

Luthe - Durm, Bormuth, Tomiak, Zuck - Niehues, Ritter, J. Zimmer, Klement, Redondo - Boyd Nürnberg: Mathenia - Gyamerah, Schindler, J. Lawrence, Nürnberger - Geis, Tempelmann, Castrop, Möller Daehli - Duah, Schleimer

Kaiserslautern vs. 1. FC Nürnberg: 2. Bundesliga heute im Liveticker - Übertragung im TV und Livestream

Zu sehen sein wird das Spiel ausschließlich beim Pay-TV-Anbieter Sky. Wer das Match im linearen Fernsehen sehen will, muss das Bundesliga-Paket abonniert haben, wer dagegen den Stream präferiert, benötigt das Livesport-Abo auf der Plattform Wow (ehemals SkyTicket).

Gleich ist aber, dass die Übertragung jeweils um 13.00 Uhr ihren Anfang nehmen wird.

