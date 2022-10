Ein Spiel steht am Samstag in der 2. Bundeliga noch an, am Abend treffen der HSV und der 1. FC Kaiserslautern aufeinander. Wir tickern die gesamte Begegnung hier für Euch mit.

Lange ist es her, dass die beiden Traditionsklubs das letzte Mal aufeinandertrafen - in der 2. Bundesliga bestreiten der Hamburger SV und der 1. FC Kaiserslautern ihr erstes Duell seit gut zehn Jahren. Hier könnt Ihr das Spektakel im Liveticker verfolgen.

HSV vs. Kaiserslautern: 2. Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: In seiner dritten Zweitligasaison in Folge hat es sich der Hamburger SV nach der Hälfte der Hinrunde an der Tabellenspitz gemütlich gemacht. Drei Zähler Vorsprung haben die Rothosen auf Verfolger Darmstadt. Auch Lautern hatte einen guten Saisonstart, der FCK hockt nach zehn Spielen im oberen Mittelfeld.

Vor Beginn: Am 11. Spieltag geht es zwischen den beiden Traditionsvereinen im Volksparkstadion in Hamburg zur Sache. Ab 20.30 Uhr rollt dort der Ball.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zur Partie zwischen dem HSV und dem 1. FC Kaiserslautern.

2. Bundesliga, HSV vs. Kaiserslautern: Voraussichtliche Aufstellungen

Hamburg: Heuer Fernandes - Heyer, Vuskovic, Schonlau, Muheim - Meffert - Reis, Benes - Jatta, Glatzel, Kittel

Heuer Fernandes - Heyer, Vuskovic, Schonlau, Muheim - Meffert - Reis, Benes - Jatta, Glatzel, Kittel Kaiserslautern: Luthe - Durm, Tomiak, K. Kraus, Zuck - Niehues, Ritter - J. Zimmer, Klement, Redondo - Boyd

HSV vs. Kaiserslautern: 2. Bundesliga heute im TV und Liveticker

Wenn Ihr das Duell zwischen dem HSV und Kaiserslautern heute live und in Farbe sehen möchtet, habt Ihr Glück - es wird nämlich im Free-TV übertragen. Sport1 darf in dieser Spielzeit alle Samstagabendspiele zeigen. Los geht es dort eine Stunde vor dem Anpfiff, also um 19.30 Uhr, sowohl im TV als auch im kostenlosen Livestream auf sport1.de.

Wie bei sämtlichen Zweitligaspielen ist Sky auch bei diesem mit dabei. Hier geht es auf Sky Sport Top Event, Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga UHD um 20 Uhr los. Kommentiert wird das Spiel von Stefan Hempel.

Auch bei Sky könnt Ihr zum Livestream greifen - diesen findet Ihr via SkyGo und WOW.

