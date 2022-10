Hansa Rostock trifft am heutigen 13. Spieltag in der 3. Liga auf den 1. FC Kaiserslautern. Hier könnt Ihr die Partie im Liveticker verfolgen.

Hansa Rostock und der 1. FC Kaiserslautern eröffnen heute den 13. Spieltag der 2. Bundesliga. Beide Mannschaften sind schon lange Zeit sieglos. Wer kann die Serie brechen? Im Liveticker von SPOX erfahrt Ihr es.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Hansa Rostock vs. Kaiserslautern: 2. Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Sieben Spiele ist der 1. FC Kaiserslautern bereits ohne Sieg in der 2. Bundesliga, nun soll es endlich wieder gelingen. Den Roten Teufeln steht dabei Hansa Rostock, das ebenfalls seine drei vergangenen Spiele nicht gewinnen konnte. Obwohl also die Sieglosserie der Lauterer länger ist, ist der Aufsteiger trotzdem vor dem Gegner aus dem Norden in der Tabelle auffindbar. Kaiserslautern ist Neunter, Rostock 13.

Vor Beginn: Das Spiel wird um 18.30 Uhr im Rostocker Ostseestadion angepfiffen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Zweitligaspiel am 13. Spieltag zwischen Hansa Rostock und dem 1. FC Kaiserslautern.

Das Bundesliga-Topspiel live erleben: Jetzt WOW streamen.

Hansa Rostock vs. Kaiserslautern: 2. Bundesliga heute im TV und Livestream

Sky und OneFootball sind für die Übertragung von Hansa Rostock gegen Kaiserslautern verantwortlich. OneFootball verlangt für den Einzelstream 3,99 Euro. Für Sky ist sogar ein Abonnement notwendig. Den Livestream könnt Ihr mit einem SkyGo-Abonnement oder via WOW freischalten.

Gezeigt wird das Spiel auf dem Sender Sky Sport Bundesliga 2 (HD), die Konferenz ist bei Sky Sport Bundesliga (HD), Sky Sport Bundesliga 1 (HD) und Sky Sport Top Event zu sehen.

Hansa Rostock vs. Kaiserslautern, 2. Bundesliga - Voraussichtliche Aufstellungen

Rostock: Kolke - T. Meißner, van Drongelen, Ananou - M. Schröter, Rhein, Dressel, K. Schumacher - Pröger, Fröling - Hinterseer

Kolke - T. Meißner, van Drongelen, Ananou - M. Schröter, Rhein, Dressel, K. Schumacher - Pröger, Fröling - Hinterseer Kaiserslautern: Luthe - Bormuth, K. Kraus, Tomiak - Durm, Zuck - Niehues, Ritter - Klement - Boyd, Redondo

Artikel und Videos zum Thema Spitzensport live auf DAZN. Jetzt anmelden! Jederzeit monatlich kündbar.

2. Bundesliga: Die Tabelle vor dem 13. Spieltag