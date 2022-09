In der 2. Bundesliga treffen heute der 1. FC Kaiserslautern und Darmstadt 98 aufeinander. SPOX tickert die gesamte Partie hier mit!

Der 8. Spieltag der 2. Bundesliga ist in vollem Gange, am heutigen Sonntag empfängt der FCK zuhause Darmstadt 98. Wenn Ihr keine Aktion verpassen möchtet, seid Ihr hier im Liveticker genau richtig!

Kaiserslautern vs. Darmstadt 98: 2. Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Tabellarisch sind die beiden Klubs nicht weit voneinander entfernt. Lautern befindet sich mit zwölf Punkten aktuell auf dem siebten Rang, Darmstadt ist mit zwei Zählern mehr nur knapp unter dem Relegationsplatz. Es dürfte also hoch hergehen heute am Betzenberg, beide Mannschaften könnten mit einem Sieg ihre Fühler in Richtung Aufstiegsrang ausstrecken.

Vor Beginn: Traditionsgemäß empfängt Lautern seine Gäste im Fritz-Walter-Stadion. Der Anstoß ist auf 13.30 Uhr angesetzt.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Begegnung zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Darmstadt 98.

2. Bundesliga, Kaiserslautern vs. Darmstadt 98: Voraussichtliche Aufstellungen

Kaiserslautern: Luthe - J. Zimmer, K. Kraus, Tomiak, Durm - Niehues, Ritter - Hercher, Klement, Wunderlich - Boyd

Luthe - J. Zimmer, K. Kraus, Tomiak, Durm - Niehues, Ritter - Hercher, Klement, Wunderlich - Boyd Darmstadt: Schuhen - C. Zimmermann, Gjasula, P. Pfeiffer - Bader, Kempe, Schnellhardt, Holland - Marvin Mehlem - Manu, P. Tietz

Kaiserslautern vs. Darmstadt 98: 2. Bundesliga heute im TV und Livestream

Die 2. Bundesliga wird auch in diesem Jahr live und exklusiv in voller Länge bei Sky ausgestrahlt. Beim Pay-TV-Sender könnt Ihr ab 13 Uhr auf den Kanälen Sky Sport Top Event, Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Bundesliga 1 zur Konferenz einschalten, auf Sky Sport Bundesliga 2 gibt's das Einzelspiel, das von Oliver Seidler kommentiert wird.

Wenn Ihr die Partie online sehen möchtet, könnt Ihr das natürlich auch tun. Dafür müsst Ihr einfach zu SkyGo oder WOW greifen.

