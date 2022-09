Topspiel in der 2. Bundesliga! Am Samstagabend kommt es zum Duell zwischen dem Hamburger SV und Fortuna Düsseldorf. Die kompletten 90 Minuten lassen sich hier in unserem Liveticker mitverfolgen.

Kann Düsseldorf den Anschluss zur Tabellenspitze halten oder erklimmt der HSV - zumindest zeitweise - die Tabellenspitze der 2. Liga? Die Antwort gibt's hier im Liveticker bei SPOX.

HSV vs. Fortuna Düsseldorf: 2. Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn | Seit 2020 stehen sich die beiden Teams nun schon in der 2. Bundesliga gegenüber. In den insgesamt vier Partien hat der HSV die leicht bessere Bilanz zu verzeichnen. So haben die Hanseaten eines der Spiele für sich entscheiden können (2:1, 18.09.2020), die letzten drei Aufeinandertreffen jedoch endeten allesamt im Unentschieden. Sehen wir heute wieder einen Sieger?

Vor Beginn | Der Spielbeginn ist für heute um 20.30 Uhr vorgesehen. Als Austragungsort dient das Hamburger Volksparkstadion.

Vor Beginn | Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie HSV gegen Fortuna Düsseldorf!

Wieder auf Erfolgskurs? Der HSV hat acht seiner letzten zehn Spiele gewonnen.

HSV vs. Fortuna Düsseldorf: 2. Bundesliga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

HSV: Heuer Fernandes - Heyer, Vuskovic, Schonlau, Muheim - Meffert - Reis, Benes - Jatta, Glatzel, Dompé

Heuer Fernandes - Heyer, Vuskovic, Schonlau, Muheim - Meffert - Reis, Benes - Jatta, Glatzel, Dompé Düsseldorf: Kastenmeier - M. Zimmermann, Klarer, Oberdorf, Karbownik - Sobottka, Ao Tanaka - Klaus, Appelkamp, Peterson - Kownacki

HSV vs. Fortuna Düsseldorf: 2. Bundesliga heute im Liveticker - Übertragung im TV und Livestream

Der HSV will erneut um den Aufstieg kämpfen.

HSV vs. Fortuna Düsseldorf: 2. Bundesliga heute im Liveticker - Die Tabelle am Samstag des 9. Spieltags