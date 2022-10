Holstein Kiel vs. Hansa Rostock, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Ostsee-Derby in der 2. Bundesliga: Holstein Kiel empfängt Hansa Rostock. Zum 10. Spieltag klärt SPOX darüber auf, wie sich die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen lässt.

Nachbarschaftsduell in der 2. Bundesliga - sowohl regional als auch mit Blick auf die Tabelle. Am 10. Spieltag stehen sich Holstein Kiel und Hansa Rostock gegenüber. Oder auch: Tabellenachter gegen Tabellenneunter. Das Ostsee-Derby steigt am heutigen Samstag, den 1. Oktober, Anstoß ist um 13 Uhr, Schauplatz das Holstein-Stadion in Kiel.

Holstein wartet seit rund einem Monat auf ein Erfolgserlebnis, steht bei drei sieglosen Partien in Folge (ein Unentschieden, zwei Niederlagen). Die Rostocker wiederum konnten nach drei Pleiten am Stück zuletzt wieder einen Sieg verbuchen, bezwangen den 1. FC Magdeburg 3:1.

Wie kann man sich Holstein Kiel gegen Hansa Rostock heute live im TV und Livestream ansehen? Hier gibt es die Antwort.

Holstein Kiel vs. Hansa Rostock, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

Eine Free-TV-Übertragung zu Kiel gegen Rostock wird heute nicht geboten - was aber nicht heißt, dass die Begegnung nirgendwo ausgestrahlt wird. Live mit dabei seid Ihr, wenn Ihr ein Abonnement bei Sky habt.

Der Pay-TV-Sender hält die exklusiven Rechte an der Übertragung der kompletten 2. Bundesliga und zeigt Euch das Aufeinandertreffen heute live auf Sky Sport Bundesliga 5. Als Kommentator wird Oliver Seidler im Einsatz sein und Euch durch die 90 Minuten führen.

Die Übertragung auf dem Kanal startet um 12.30 Uhr, auf den Spieltag einstimmen könnt Ihr Euch aber auch schon vorher. Auf Sky Sport Bundesliga 2 läuft übrigens die Konferenz, von der Kiel gegen Rostock ein Teil ist.

All das könnt Ihr auch via Livestream abrufen. Sky bietet hierzu die Plattformen Sky Go und WOW an, sofern Ihr beispielsweise von unterwegs aus einschalten wollt.

Holstein Kiel vs. Hansa Rostock, Übertragung: 2. Bundesliga heute im Liveticker

Es ist Euch nicht möglich, im TV oder Livestream einzuschalten, wollt aber trotzdem nichts verpassen? Es gibt eine Lösung: den Liveticker von SPOX. Dort werdet Ihr während der Partie über alles Wichtige zum Spielgeschehen informiert.

Holstein Kiel vs. Hansa Rostock, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Infos in der Übersicht

Begegnung: Holstein Kiel - Hansa Rostock

Holstein Kiel - Hansa Rostock Wettbewerb: 2. Bundesliga

2. Bundesliga Spieltag: 10

10 Datum: 1. Oktober 2022

1. Oktober 2022 Anstoß: 13.00 Uhr

13.00 Uhr Ort: Holstein-Stadion, Kiel

Holstein-Stadion, Kiel TV: Sky

Livestream: Sky Go, WOW

Liveticker: SPOX

