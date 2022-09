SV Sandhausen vs. Kaiserslautern! So lautet am heutigen Sonntag eine der drei Begegnungen der 2. Bundesliga. Alle Informationen zu der Übertragung der Partie des 7. Spieltags und wo Ihr das Spiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Der 7. Spieltag der 2. Bundesliga geht zu Ende. Drei Partien werden am heutigen Sonntag noch ausgetragen. Unter anderem gastiert Kaiserslautern beim SV Sandhausen im BWT-Stadion am Hardtwald.

SV Sandhausen vs. Kaiserslautern, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Termin, Infos

Am heutigen Sonntagmittag, den 04. September, empfängt der SV Sandhausen Kaiserslautern zum Duell in der 2. Bundesliga. Die Begegnung wird um 13.30 Uhr im BWT-Stadion am Hardtwald in Sandhausen angepfiffen.

Für den Aufsteiger Kaiserslautern verlief der Saisonauftakt erfolgreich. Elf Punkte stehen für die heutigen Gäste in der 2. Liga bislang auf der Habenseite. Siege holte das Team von Dirk Schuster dabei gegen Hannover 96, den FC St. Pauli und den Greuther Führt. Am vergangenen Spieltag holte Kaiserslautern zudem beim 4:4 gegen den Aufstiegsrivalen 1. FC Magdeburg, trotz eines Eigentors vom Boris Tomiak, einen Punkt.

© getty Boris Tomiak erzielte am vergangenen Spieltag gegen den 1. FC Magdeburg das zwischenzeitliche 2:3. Zudem sorgte er per Eigentor zum 4:4-Endstand.

Für den SV Sandhausen hingegen verliefen die vergangenen Spiele weniger erfolgreich. Gegen den Karlsruher SC, den 1. FC Nürnberg und Holstein Kiel musste die Elf von Alois Schwartz zuletzt drei Niederlagen in Folge einstecken. Besonders bitter: Bei allen vier Saisonpleiten verlor der SV Sandhausen nur knapp mit einem Tor Rückstand. Können die Gastgeber heute gegen Kaiserslautern die Niederlagenserie durchbrechen?

SV Sandhausen vs. Kaiserslautern, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die heutigen Partien im Überblick

Datum Anpfiff Heim Auswärts 04. September 13.30 Uhr Hansa Rostock Hannover 96 04. September 13.30 Uhr SV Darmstadt 98 Arminia Bielefeld 04. September 13.30 Uhr SV Sandhausen Kaiserslautern

SV Sandhausen vs. Kaiserslautern, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

Sky zeigt die Partie zwischen dem SV Sandhausen und Kaiserslautern am heutigen Sonntag exklusiv im Pay-TV. Live und in voller Länge könnt Ihr das Spiel ab 13.00 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 3 (HD) verfolgen. Alternativ könnt Ihr die Begegnung auch in der Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD), Sky Sport Bundesliga HD oder auf Sky Sport Top Event sehen.

Das Spiel live auf Sky sehen! Jetzt WOW erwerben.

Mit WOW und der Sky-Go-App habt Ihr heute außerdem die Möglichkeit das Spiel zwischen dem SV Sandhausen und Kaiserslautern live und vollumfänglich im Livestream zu erleben. OneFootball zeigt ebenfalls den Livestream von Sky. Die Partie könnt Ihr dort ganz ohne Abo als Einzelstream erwerben.

SV Sandhausen vs. Kaiserslautern, Übertragung: 2. Bundesliga heute im Liveticker

Ihr könnt die Partie zwischen dem SV Sandhausen und Kaiserslautern am heutigen Sonntag nicht live im TV oder im Livestream sehen? Dann seid Ihr hier bei SPOX genau richtig. Wir verfolgen nämlich für Euch die Partie in einem ausführlichen Liveticker. Hier findet Ihr den Liveticker von SPOX.

2. Bundesliga, 7. Spieltag: Die aktuelle Tabelle